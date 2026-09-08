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하나에어로, 벨과 5년간 헬기 동체 공급 계약

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  • 하나에어로가 8일 벨과 2027년부터 5년간 동체 공급 계약을 맺었다.
  • 계약 규모는 최대 120대이며 턴키 방식으로 수행한다.
  • 회사는 벨 412 공급 확대와 글로벌 협력 강화를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 2031년 최대 120대 규모
원자재 조달부터 최종 조립까지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우주항공 고정밀 통합 솔루션 기업 하나에어로다이내믹스(이하 하나에어로)는 글로벌 헬리콥터 제조사 벨(Bell)과 2027년부터 2031년까지 5년간 헬리콥터 동체 구조물을 공급하는 신규 장기 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 계약은 최대 120대 규모다. 하나에어로가 원자재 수급부터 부품 제작, 구조물 조립, 최종 납품까지 전 과정을 수행하는 일괄 수행(턴키) 방식으로 체결됐다.

손창환 하나에어로 대표는 최근 미국 달라스-포트워스에 위치한 벨 본사에서 대니 말도나도(Danny Maldonado) 벨 텍스트론 최고경영자(CEO)를 만나 벨 412 프로그램의 생산과 공급을 위한 장기 협력 관계를 구축했다.

하나에어로다이내믹스 손창환 대표가 미국 벨 텍스트론의 대니 말도나도(Danny Maldonado) 최고경영자(CEO)와 벨 412 프로그램의 안정적인 생산과 공급관련 장기적인 협력관계를 맺었다. [사진=하나에어로다이내믹스]

하나에어로는 2024년 벨 412 동체 구조물 조립체의 첫 직접 수출을 시작했다. 회사에 따르면 현재까지 40대 이상의 벨 412 동체 구조물 조립체를 납품했다. 국내에서 생산한 벨 412 동체 구조물 조립체를 벨 생산시설에 직접 공급하는 국내 유일의 1차 협력사(Tier-1) 직접 수출 기업이라는 게 회사 측 설명이다.

하나에어로는 이번 계약에 따라 2027년부터 연간 매출이 현재보다 30% 이상 증가할 것으로 기대하고 있다. 향후 5년간 벨 412 프로그램의 생산과 납품을 이어가면서 글로벌 회전익 항공기 공급망 내 협력 관계를 확대할 계획이다.

회사는 회전익 항공기 분야에서 원자재 조달과 부품 제작, 구조물 조립까지 설계도면 기반 제작(Build-to-Print, BTP) 방식의 제조 역량을 갖추고 있다고 설명했다. 제품 생산에 필요한 치공구(Tooling)의 설계와 역설계(Reverse Engineering), 구조해석, 정밀 가공, 제작, 유지보수도 자체 수행하고 있다.

항공기 치공구는 제품 생산 과정에서 형상과 공차를 관리하기 위한 생산 설비다. 하나에어로는 제품과 생산용 치공구의 설계·제작·관리를 함께 수행하는 방식으로 항공기 구조물 생산 사업을 운영하고 있다.

하나에어로는 이번 계약을 계기로 글로벌 완성체 제조사(OEM)와의 협력도 확대할 예정이다. 최근 확보한 신규 생산부지와 제조시설 투자를 통해 항공우주 판금(Sheet Metal)과 복합재 제조 역량을 단계적으로 늘릴 계획이다.

이를 통해 부품 제작부터 구조물 조립까지 수행하는 통합 제조 체계를 구축한다는 전략이다.

회사 측은 벨이 차세대 장거리 틸트로터 방식의 MV-75를 개발하고 있으며 한국 기업들과의 협력 확대를 기대하고 있다고 설명했다.

손창환 하나에어로 대표는 "이번 신규 계약은 당사의 제조 기술력과 안정적인 양산 능력, 프로젝트 수행 역량을 글로벌 고객으로부터 다시 한번 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 벨을 비롯한 글로벌 고객과의 협력을 지속적으로 확대하고, 생산 역량과 엔지니어링 기술을 더욱 고도화해 세계 항공우주 시장에서 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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