김민석 "李 환송 공항서 '용혜인 부적격 전달'은 오보…사실과 다르다"

"당 내외 다양한 의견 전달할 수는 있으나 공항 전달은 사실무근"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 이재명 대통령의 프랑스 순방 환송 행사에서 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대한 부정적 여론을 전달했다는 언론 보도에 대해 "사실과 다르다"고 반박했다.

김 대표는 8일 오전 유튜브 채널 민주당TV '민티 07'에 출연해 해당 보도를 언급하며 "모 언론사에서 구체적으로 제가 서울공항에서 대통령께 그런 얘기를 했다고 오보를 했더라"라며 이같이 말했다.

김민석 더불어민주당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

김 대표는 "당 내외에 이러저러한 의견이 있는 것은 다 아시는 것이고, 그것을 제가 종합해서 말씀을 드릴 수도 있는 것"이라면서도 "어쨌든 공항에서 그렇게 말씀을 전달했다는 것은 사실과 다르다. 이 기사는 잘못된 기사"라고 말했다.

앞서 한 언론은 김 대표가 지난 6일 서울공항에서 열린 이 대통령의 프랑스 순방 환송 행사에서 이 대통령을 만나 용 후보자 임명에 대한 당 내외의 부정적 여론 및 자진사퇴·지명철회 필요성 등을 전달한 것으로 알려졌다고 보도한 바 있다.

김 대표는 프랑스 현지 프레스센터에서 청와대 관계자가 '특별히 확인된 바 없다'고 밝힌 것과 관련해서도 "확인된 바가 없다고 말씀하셨을 것이 분명하다"며 "프랑스 순방 행사에서 대통령께 말씀드렸다는 건 사실과 전혀 다르고, 기자가 거기에 있었던 것도 아니기 때문에 이런 것은 과도한 공상소설"이라고 꼬집었다.

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