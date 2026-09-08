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중국 22개월째 금 매입, '금의 이동' 가속 달러 신뢰 흔들

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 8월 말 금 보유량을 22개월 연속 늘렸다.
  • 각국 중앙은행은 해외 금을 자국으로 옮기며 금을 늘렸다.
  • 미 재정 우려 속 달러·미 국채 신뢰 약화가 배경이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국을 비롯한 각국 중앙은행이 금 보유량을 꾸준히 늘리는 가운데 해외 금 보관분을 자국 또는 제3국으로 옮기는 이른바 '금의 이동'이 속도를 더하고 있다. 미국의 재정 부담 확대와 미 국채에 대한 신뢰 약화가 겹치면서 달러 중심의 국제 준비자산 체계가 서서히 흔들리고 있다는 분석이 나온다.

제일재경은 중국 국가외환관리국 발표를 인용, 중국의 외환보유액은 8월 말 기준 3조4383억달러로 전월보다 195억달러 증가했다고 보도했다. 5개월 연속 3조4000억달러를 웃도는 수준이다. 외환보유액 증가는 달러 약세와 글로벌 금융자산 가격 변동에 따른 평가가치 상승의 영향이 컸다.

특히 눈에 띄는 것은 금 보유량 확대다. 중국 인민은행의 8월 말 금 보유량은 7673만온스로 한 달 새 65만온스 늘었다. 22개월 연속 매입이며, 월간 매입량도 다시 사상 최대 수준으로 확대됐다. 중국은 달러 자산을 포함한 외환보유액을 충분히 유지하면서도 그 구성에서 금의 비중을 점진적으로 높이는 전략을 이어가고 있다.

중국의 금 매입은 세계적인 흐름과 맞물려 있다. 세계금협회 조사에 따르면 2026년 2분기 전 세계 중앙은행의 금 순매입량은 288.9t으로 전년 동기보다 62% 증가해 역대 2분기 최대치를 기록했다. 향후 12개월 동안 금을 추가 매입하겠다는 중앙은행도 응답자의 45%로 사상 최고 수준이다.

제일재경은 이른바 국제사회 '금 이동' 현상이 점점 뚜렷해 지고 있다고 전했다. 네덜란드 중앙은행은 올해 3~8월 약 86t의 금을 북미에서 런던으로 옮겼다. 프랑스는 올해 초 미국에 보관하던 129t의 금을 모두 본국으로 가져왔다. 독일 역시 2013~2017년 뉴욕과 파리에서 총 674t을 본국으로 이전했다. 터키·오스트리아·폴란드 등도 해외 금 보관분을 조정해왔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진=21세기경제보도. 2026.09.08 chk@newspim.com

이에 대해 경제 전문가들은 단순한 보관 장소 변경이 아니라 달러 체제에 대한 신뢰 변화가 배경에 깔려 있기 때문이라고 주장한다. 과거 뉴욕 연방준비은행과 영란은행의 금고는 안전성과 유동성을 갖춘 대표적인 중앙은행 금 보관처로 평가받았다. 그러나 최근에는 위기 발생 시 자국이 직접 통제할 수 있는 금을 확보하고 보관처를 다변화하려는 움직임이 두드러지고 있다는 분석이다.

제일재경은 전문가들을 인용, 특히 미국의 재정 상황에 대한 우려가 커지고 있다고 진단했다. 미국 연방정부 부채는 8월 사상 처음으로 40조달러를 넘어섰고, 미 국채 수요와 장기금리 움직임에 대한 불안도 확대되고 있다. 미 국채가 오랫동안 글로벌 금융시장의 '안전자산'이자 자산 가격의 기준 역할을 해왔지만, 미국의 재정적자 누적과 달러 가치 변동성이 그 지위를 흔들고 있다는 것이다.

실제로 2025년 말 기준 세계 각국 중앙은행의 공식 준비자산 가운데 금 비중은 27%로 미국 국채 22%를 넘어선 것으로 집계됐다. 금이 중앙은행 준비자산에서 가장 높은 비중을 차지하는 단일 자산이 된 셈이다.

중국의 금 보유 비중은 아직 세계 평균보다 낮아 추가 매입 여력도 크다는 평가다. 중국이 금을 계속 사들이는 것은 단순히 금값 상승에 베팅하는 차원을 넘어 외부 충격에 대한 방어력을 높이고 위안화의 국제적 신뢰를 뒷받침하기 위한 포석으로 풀이된다.

금값 역시 이 같은 중앙은행 수요와 달러 신뢰 약화의 영향을 받고 있다. 올해 금값은 한때 온스당 5595달러까지 올랐다가 3959달러까지 급락했지만 최근 4400~4500달러 선에서 움직이고 있다. 단기적으로 미국 통화정책에 따라 변동성이 커질 수 있지만, 중앙은행의 지속적인 금 매입이라는 중장기 상승 요인은 여전히 유효하다는 분석이 많다.

세계 중앙은행의 '금의 이동'은 단순한 금고 이전을 넘어 달러와 미 국채 중심의 국제 금융질서에 대한 신뢰가 약화하고 있음을 보여주는 신호라는 해석이 나온다. 중국의 22개월 연속 금 매입 역시 이런 변화를 반영한다는 분석이다. 금매입 붐과 '금의 이동' 가속화는 글로벌 준비자산의 다변화와 달러 중심 체제의 변화를 재촉할수 있다는 관측이 고개를 들고 있다. 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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