김우석, '닥터X' 햇살 인턴 변신…김지원과 극과 극 케미 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김우석이 '닥터X'에서 선량한 열정으로 똘똘 뭉친 신입 인턴 의사로 변신한다.

배우 김우석이 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 김지원을 만나 인생이 송두리째 바뀐 구서대학교병원 햇살 인턴으로 변신한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 닥터X 김우석 스틸. [사진=SBS 닥터X] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

오는 10월 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

이 가운데 '닥터X'가 구서대학교병원의 공식 '햇살캐' 김우석의 첫 스틸을 공개해 이목을 집중시킨다. 극중 김우석이 맡은 '박태경'은 선량하고 의욕 넘치지만 매사 어설픈 매력을 지닌 구서대학교병원의 신입 인턴 의사다. 권력 다툼과 엄격한 규율은 무시한 채 오직 수술에만 미쳐 있는 '다크히어로 천재의사' 계수정(김지원)을 만난 뒤, 평탄했던 그의 일상도 한층 다이내믹해지기 시작한다.

공개된 스틸에는 고된 인턴 생활에 첫발을 디딘 김우석의 다양한 면면이 담겨 있다. 어리숙해 보이지만 순수한 열정으로 반짝이는 그의 눈빛은 하얀 마피아들의 냉혹한 소굴인 구서대학교병원과 강렬한 대비를 이룬다. 살벌한 권력 암투 속에서 자신만의 온기를 잃지 않는 박태경이 과연 이 이질적인 공간에서 끝까지 살아남을 수 있을지 호기심을 자극한다.

이와 함께 김지원과의 극과 극 투샷이 더해져 흥미를 높인다. 하나라도 더 배우겠다는 듯 김지원에게서 눈을 떼지 못하는 김우석과 달리, 김지원은 눈길 한 번 주지 않은 채 오직 업무에만 몰두하고 있다. 수술 외에는 관심조차 없는 김지원과 해맑은 열정으로 똘똘 뭉친 김우석의 극과 극 온도차가 만나, 서로에게 어떤 예측불허의 변화를 불러올지 기대감을 높인다.

'닥터X' 제작진은 "김우석은 특유의 맑고 선한 에너지로 '햇살캐' 박태경 캐릭터를 완성했다. 냉혹한 하얀 마피아들의 세계 속에서 자신만의 온기로 정면 돌파할 김우석의 활약을 지켜봐 달라"라고 전했다. 이어 "특히 냉철한 사수 김지원과 해맑은 부사수 김우석이 보여주는 특별한 사제 케미 또한 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 어설프지만 진심 어린 김우석의 존재감이 김지원에게 어떤 변수로 작용할지 본 방송을 통해 확인해 달라"라고 전해 다가올 '닥터X' 본 방송에 대한 기대감을 수직 상승시킨다.

SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 10월 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com