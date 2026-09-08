넷플릭스 코리아 10주년, 상암서 '넷플잔치' 개최

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스가 한국 서비스 10주년을 맞아 시청자들과 함께하는 대규모 오프라인 축제 '넷플잔치'를 연다. 이번 행사는 오는 10월 24일, 25일 상암문화비축기지에서 진행된다.

2026년은 넷플릭스가 한국 서비스 10주년을 맞이하는 뜻깊은 해다. 지난 2016년 한국 서비스를 시작한 이래, 넷플릭스는 다양한 K-콘텐츠를 전 세계에 선보이며 한국과 함께해왔다. 지난 10년간 이어진 한국 팬들의 뜨거운 사랑에 보답하고자, 넷플릭스는 시청자들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다채로운 이벤트를 준비했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 10주년. [사진=넷플릭스] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

앞서 넷플릭스는 브랜드의 상징인 '스트림'을 한복에서 영감을 받아 재해석한 특별한 '한복 스트림'과 10주년 기념 로고를 공개하며 캠페인의 포문을 열었다. 이어 지난 5일 진행된 '서울세계불꽃축제'에서는 지난 10년간 가장 많은 사랑을 받았던 넷플릭스 캐릭터들이 여의도 한강공원 일대에 깜짝 등장헸고, 불꽃축제 본 공연에서는 넷플릭스 시리즈 '​이 사랑 통역 되나요?' OST를 배경으로 한 화려한 불꽃으로 밤하늘을 수놓으며 앞으로 이어질 캠페인에 대한 기대감을 높였다. 이번 '넷플잔치'는 지난 10년의 여정을 함께 만들어온 창작자와 파트너, 그리고 변함없는 사랑을 보내준 구독자들에게 감사의 마음을 전하는 동시에, 앞으로 펼쳐질 또 다른 10년의 이야기를 기대하며 마련된 축제의 장이다.

10월 24일, 25일 상암 문화비축기지에서 개최되는 '넷플잔치'는 넷플릭스만이 선보일 수 있는 장르 불문 '종합 엔터테인먼트'를 오프라인에서 직접 경험할 수 있도록 구성된다. 1차로 공개된 세부 프로그램 라인업에 따르면, '넷플릭스 코리아 10년의 이야기 with 우리가 사랑한 넷플의 주역들이 한자리에!', '넷플 최고의 브레인을 찾아라', '지금 우리 댄스학교는', '세상에서 가장 핫한 연애천국' 등 다양한 코너가 준비된다. '넷플잔치'에서는 그동안 사랑을 받아온 넷플릭스의 다양한 시리즈, 예능 프로그램 출연진들과 관객들이 함께 호흡하고 즐기는 참여형 이벤트가 펼쳐질 예정이다.

여기에 바다, 최백호, 규현, 권진아, 카더가든, 비 등 인기 아티스트들의 특별한 축하 무대는 물론, 넷플릭스 자체 유튜브 콘텐츠 '홍보하러 온 건 맞는데'의 스핀오프인 '축하하러 온 건 맞는데'의 특별 라이브 현장 공개까지 예고됐다. 또한 다가올 신작들을 미리 만나볼 수 있는 시간도 마련돼 앞으로 공개될 넷플릭스 작품에 대한 기대를 더한다.

현장에서 만나볼 수 있는 즐길 거리와 혜택도 다채롭다. 여러가지 F&B 부스와 먹거리가 마련되며, 네이버, 금호타이어, 한맥, GS25, 비마이프렌즈가 공식 파트너사로 함께해 캠페인 전반에 풍성함을 더한다. 여기에 참석자 전원에게 썬캡 증정 굿즈가 제공되며, 10주년 기념 티셔츠와 '얼쑤 부채' 등 10주년 한정판 증정 굿즈도 선착순으로 만나볼 수 있다. 이와 별도로, 현장과 브랜드 스토어에서 구매할 수 있는 다양한 10주년 기념 상품 라인업의 추가 공개도 예정돼 있어 기대를 모은다.

'넷플잔치' 티켓은 오는 10일부터 네이버 예약을 통해 무료로 예매할 수 있으며, 세부 라인업 및 추가 정보는 넷플릭스 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다. 지난 10년간 K-콘텐츠를 함께 만들어온 다양한 사람들의 이야기를 조명한 '10주년 기념 특별 웹페이지'도 오는 10월 공식 공개된다.

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