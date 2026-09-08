윤종훈·한은서, 11월 1일 결혼…'리턴' 인연 부부로

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2018년 SBS 드라마서 첫 인연

윤종훈, 팬카페에 자필 편지로 결혼 소식 전해

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 윤종훈과 한은서가 오는 11월 결혼하는 것으로 8일 전해졌다.

배우 윤종훈이 4일 오전 서울 종로구 씨네큐브 광화문에서 열린 '라이더스 : 내일을 잡아라' 제작발표회에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. <이형석 사진기자>

지난 7일 윤종훈 소속사 YK미디어플러스는 두 사람이 오는 11월 1일 결혼한다고 밝혔다.

윤종훈과 한은서는 2018년 SBS 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전해 오랜 기간 교제한 끝에 결혼을 약속한 것으로 알려졌다.

윤종훈은 같은 날 공식 팬카페에 자필 편지를 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다.

그는 "제게 귀중한 인연이 생겼고 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"고 말했다.

이어 "앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 더 책임감 있게 살아가려 한다"고 전했다.

윤종훈은 2013년 tvN 드라마 '몬스타'로 데뷔했다. 이후 '응답하라 1994', '미생', '리턴', '내사랑 치유기', '펜트하우스' 시즌1~3, '7인의 탈출', '7인의 부활' 등에 출연했다. 현재 KBS 1TV 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'에 출연 중이다.

한은서는 2008년 KBS 2TV 드라마 '대왕 세종'으로 데뷔해 '크리스마스에 눈이 올까요?', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '유령', '황금거탑', '사의 찬미', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 등에 출연했다.

taeyi427@newspim.com