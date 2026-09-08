'조규성 65분·홍현석 벤치' 미트윌란, 노르셸란과 2-2 비겨

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 축구 국가대표 공격 자원 조규성과 홍현석이 뛰는 FC 미트윌란이 경기 막판 극적인 동점골을 터뜨리며 개막 무패 행진을 이어갔다.

미트윌란은 8일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 노르셸란과의 2026-2027 덴마크 수페르리가 7라운드 홈 경기에서 2-2로 비겼다. 개막 7경기 연속 무패(4승 3무·승점 15)를 기록한 미트윌란은 선두 FC코펜하겐(6승 1패·승점 18)에 이어 리그 2위를 지켰다. 3위 노르셸란(승점 14)과의 격차도 유지했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조규성(왼쪽)과 홍현석. [사진=미트윌란 SNS] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

조규성은 4-3-1-2 포메이션의 투톱 스트라이커로 선발 출전했다. 후반 20분 교체 아웃될 때까지 65분 동안 그라운드를 누비며 슈팅 3차례를 시도했으나 공격 포인트를 올리지 못했다. 정규리그 마수걸이 골은 다음으로 미뤘지만, UEFA 콘퍼런스리그 플레이오프 1·2차전 연속골을 포함해 시즌 2골을 기록 중이다. 미트윌란으로 1년 임대 이적한 홍현석은 교체 명단에 이름을 올렸으나 끝내 출전 기회를 잡지 못했다.

전반을 득점 없이 마친 미트윌란은 후반 18분 선제골을 내주며 끌려갔다. 곧바로 에팀의 동점골로 맞불을 놨지만 후반 29분 다시 실점했지만 패색이 짙던 후반 41분 극적인 헤더 동점골이 터지면서 경기는 2-2 무승부로 끝났다.

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