부산시, 2026 부산글로벌도시위크 개최…부산항 개항 150주년 기념

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해양도시 경쟁력 강화 방안 논의

글로벌 해양도시 정체성 재확립

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항 개항 150주년을 맞은 부산이 도시외교 무대를 통해 해양수도 도약의 청사진을 그린다.

부산시는 8일부터 10일까지 사흘간 '2026 부산글로벌도시위크'를 개최해 자매·우호협력도시와의 교류를 강화하고 글로벌 도시 간 정책과 경험을 공유한다고 밝혔다.

2026 부산글로벌 도시포럼 포스터[사진=부산시] 2026.09.08

'부산글로벌도시위크'는 올해로 3회째를 맞는 도시외교 행사로 부산의 자매·우호협력도시와 교류·협력을 확대하고 도시 간 정책 협력과 네트워크를 넓히기 위해 마련됐다.

시는 부산항 개항 150주년을 기념해 중국 광저우시 대표단을 초청하고 '2026 부산글로벌도시포럼'과 '2026 월드스마트시티엑스포(WSCE)' 참관, 부산항 신항 방문 등을 연계해 진행한다.

시는 이를 통해 해양·항만과 스마트도시 분야의 미래 발전 방향을 공유하고 도시 간 실질적인 협력 기반을 확대할 계획이다.

부산시와 부산글로벌도시재단은 글로벌도시위크의 연계 프로그램인 '2026 부산글로벌도시포럼'을 8일 오후 1시 파라다이스호텔 부산 2층 카프리룸에서 개최한다.

올해로 4회째를 맞는 포럼은 '항구에서 세계 해양수도로 세계를 잇는 부산 150주년!'을 슬로건으로 내걸고 해양수산부 이전과 부산해사국제상사법원 설치 등 최근 여건 변화를 바탕으로 글로벌 해양도시 부산의 미래 비전을 공유하고 국내외 해양도시 간 네트워크를 확대하는 것을 목표로 한다.

포럼 주제는 '바다, 항구, 도시: 글로벌 해양도시의 새로운 미래'다. 바다와 항구라는 부산의 핵심 자산을 기반으로 글로벌 해양도시로서 부산의 정체성과 강점을 재점검하고 향후 발전 방향을 모색하는 자리가 될 것으로 시는 내다봤다.

개막식에서는 방송인 타일러 라쉬(Tyler Rasch)가 '북극항로와 부산의 기회, 무엇을 설계해야 하는가?'를 주제로 특별강연을 진행한다. 북극항로 시대를 맞아 국제·환경 이슈에 대한 관심이 높아지는 가운데 부산이 해양도시로서 어떤 전략과 준비가 필요한지 제시할 예정이다.

이어지는 주제세션에서는 '해양도시와 브랜드'와 '해양·항만과 ODA'를 축으로 국내외 전문가들이 글로벌 해양도시의 경쟁력 강화와 지속 가능한 항만도시 발전 방안을 논의한다.

제1세션에는 최석준 해양수산부 해양수도조성과장, 최지연 한국해양수산개발원 부연구위원, 리하이저우(Li Haizhou) 광저우시 인민대표대회 상무위원회 비서장, 코 푸아이 관(Koh Puay Guan) 싱가포르국립대학교 교수 등이 참여한다. 이들은 해양도시의 정체성과 도시브랜드 전략을 공유하고 해양도시 이미지와 정책 방향을 함께 짚을 예정이다.

제2세션에는 하피다 파미아사리(Hafida Fahmiasari) 세계은행 교통·항만 전문위원과 광저우항 관계자 등이 참석해 지속 가능한 항만 개발을 위한 국제협력과 현대화된 수산산업을 통한 항만도시 발전 사례를 소개한다. 국내 해양·항만 분야 전문가들도 토론에 참여해 관련 협력 방안을 논의한다.

부산글로벌도시위크 기간에는 포럼 외에도 월드스마트시티엑스포 참관과 주요 시정현장 방문 등 연계 프로그램이 진행된다.

광저우시 대표단은 9일 벡스코에서 열리는 월드스마트시티엑스포를 찾아 스마트도시 분야의 최신 기술과 정책 사례를 살펴본 뒤 부산항 신항을 방문해 부산의 항만 인프라와 스마트·친환경 항만 운영 현황을 직접 확인할 예정이다.

시는 이번 연계 프로그램을 통해 광저우시 대표단의 부산 주요 정책과 산업 현장에 대한 이해를 높이고 양 도시 간 상호 이해와 교류 기반을 강화한다는 방침이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "부산글로벌도시위크는 해양·비즈니스 융합, 도시브랜드, 지속 가능한 항만도시 미래를 논의하는 부산글로벌도시포럼과 월드스마트시티엑스포, 부산항 신항 방문을 연계해 도시 간 교류와 협력을 확장하는 자리"라며 "부산의 미래를 고민하고 세계와 연결된 해양수도 부산의 새로운 가능성을 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com