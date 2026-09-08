더본코리아 "대만에 빽다방 150개점 오픈"…日 이어 진출

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…현지 파트너사와 MF 계약

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아의 커피 전문 브랜드 빽다방이 일본에 이어 대만 시장에 진출한다.

더본코리아 백종원 대표가 대만 현지 파트너사와 빽다방의 대만 진출을 위한 마스터프랜차이즈 계약을 체결하는 모습. [사진= 더본코리아]

더본코리아는 8일 대만에서 백종원 대표와 현지 파트너사가 참석한 가운데 10년 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다고 밝혔다. 1년 차 10개점을 시작으로 5년 차 누적 150개점 이상을 목표로 하며, 내년 상반기 매장 오픈을 준비 중이다.

앞서 8월에는 일본 도쿄 신바시·칸다에 직영 2개점을 열었다. 평일 기준 하루 평균 1000잔 이상의 판매고를 올리며 초기 경쟁력을 입증했다.

더본코리아는 내년 중국·미국·인도 진출을 준비하고 있으며 캄보디아, 튀르키예 확장도 계획하고 있다. 백종원 대표는 캐나다에서 외식 브랜드 진출과 TBK 소스 유통 협력을, 미국에서는 소스 현지 생산을 직접 추진하며 해외 사업을 이끌고 있다.

더본코리아 관계자는 "빽다방은 국내에서 축적한 매장 운영 노하우와 메뉴 경쟁력을 바탕으로 각 국가 환경에 맞는 해외 진출 전략을 추진하고 있다"며 "현지 파트너들과 긴밀히 협력해 세계 각지에서 사랑받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com