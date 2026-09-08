10년간 유럽 누빈 간판 공격수 지동원, 35세로 현역 은퇴

자신의 SNS에 "행복했던 축구 여정 마무리"

런던 올림픽 동메달 등 A매치 55경기 11골



[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2012 런던 올림픽 동메달 신화의 주역이자 잉글랜드와 독일 무대를 누빈 공격수 지동원(35)이 16년간의 프로 선수 생활을 마무리했다.

지동원은 7일 자신의 SNS를 통해 "2010년부터 시작된 행복했던 축구선수로서의 여정을 마무리하려 한다"며 현역 은퇴를 공식 선언했다. 이어 "여러 나라와 팀에서의 시간, 영광스러웠던 국가대표팀에서의 경험까지 잊을 수 없는 순간들이 스쳐 지나간다"라며 "그라운드에 섰을 때의 설렘을 간직한 채 새로운 삶도 잘 살아가겠다"고 소회를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 국가대표팀 공격수 시절의 지동원. [사진=대한축구협회] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

광양제철고 출신인 지동원은 188㎝ 장신에 유연함을 갖춘 대형 공격수로 일찌감치 주목받았다. 2007년 대한축구협회 우수선수 해외유학 프로그램으로 레딩에서 훈련했고, 2010년 전남 드래곤즈에서 프로에 데뷔했다. 첫 시즌 22경기 7골 3도움으로 센세이션을 일으킨 그는 2011년 6월 잉글랜드 프리미어리그 선덜랜드에 입단하며 당시 한국 선수 역대 최연소 프리미어리거가 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아우크스부르크에서 뛰던 지동원. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아우크스부르크에서 뛰던 지동원. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

선덜랜드 시절 2012년 1월 맨체스터 시티전에서 터뜨린 후반 추가시간 극적 결승골과 흥분한 홈팬에게 입맞춤을 당한 세레머니는 지금도 명장면으로 회자된다. 이후 독일로 건너가 아우크스부르크, 보루시아 도르트문트, 다름슈타트, 마인츠, 브라운슈바이크 등을 거치며 10년간 유럽 무대를 누볐다. 2021년 FC서울로 K리그에 복귀한 뒤 수원FC와 호주 A리그 맥아더FC를 거쳐 정든 그라운드와 작별하게 됐다.

태극마크를 달고서도 굵직한 족적을 남겼다. A매치 통산 55경기에 출전해 11골을 기록했으며 2012 런던 올림픽 영국과의 8강전 선제골로 한국 축구 사상 첫 올림픽 동메달 획득을 이끌었다.

psoq1337@newspim.com