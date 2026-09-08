부산시, AI 바이오·의료 연구 121억 투자…고급 인재 양성 지원

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부산대, AI 연구사업 선정

AI 정밀의료 플랫폼 구축

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산대학교가 국가 공모형 인공지능 연구사업에 선정되면서 부산시가 바이오·의료 융합 연구와 지역 정착형 인재 육성에 속도를 낸다.

부산시는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 추진하는 AI최고급신진연구자지원 사업에 부산대학교가 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.

AI 최고급 신진연구자 지원사업 과제목표[사진=부산시] 2026.09.08

시는 부산대와 함께 2026년부터 2031년까지 6년간 국비 110억 원, 시비 5억5000만 원, 대학 5억5000만 원 등 총 121억 원을 투입해 인공지능 바이오·의료 융합 분야 연구개발을 추진한다.

부산대 연구진은 초음파 영상과 생체신호, 유전체, 진단 데이터를 통합하는 멀티모달 인공지능 기반 정밀의료 플랫폼 구축에 나선다.

주요 연구과제는 Embodied AI 기반 초음파 3D 영상 기술, 범용 의료 AGI 기반 자동 진단 생성 시스템, 질병 연관 나노센서 및 AI 예측 모델 개발 등이다.

연구에는 삼성메디슨, 포티투마루, 씨젠의료재단도 참여해 산업 현장의 수요를 반영하고 연구 결과의 의료 현장 적용 가능성을 높일 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 우수 인공지능 연구자의 지역 정착과 연구 역량 강화를 지원하고 대학의 연구 역량과 지역 기업의 기술·데이터를 연계해 지역 기업 경쟁력 강화로 이어지도록 할 방침이다.

인공지능·소프트웨어 분야 실무 인재부터 고급 연구인재까지 단계별 양성 체계를 넓혀 왔으며 이번 사업으로 최고급 연구인재 육성 기반도 강화한다는 계획이다.

김동현 미래기술전략국장은 "인공지능 산업 경쟁력을 높이기 위해서는 인재의 지역 정착과 연구성과의 산업 현장 연계가 중요하다"면서 "이번 사업 성과가 지역산업 혁신과 새로운 일자리 창출로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com