부산시, 추석 맞아 전통시장 온누리 환급 지원…98개 시장 2만 원 한도

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4만 원 이상 구매 시 1만 원 환급

소비 진작으로 상권 활성화 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 추석 장보는 시민에게 온누리상품권 환급 혜택을 제공하고, 이를 전통시장 재소비로 연결해 지역 상권에 숨을 불어넣는 이틀간 환급 행사를 준비했다.

시는 부산시상인연합회와 함께 오는 11일부터 12일까지 이틀간 부산 지역 99개 전통시장에서 전통시장 소비진작 환급 지원사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

전통시장 소비진작 환급 지원사업 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.09.08

행사 참여 점포에서 4만 원 이상 구매하면 1만 원, 7만 원 이상 구매하면 2만 원을 지류 온누리상품권으로 환급한다.

1인당 환급 한도는 행사 기간 최대 2만 원이다. 같은 전통시장 내에서 행사 기간에 발생한 영수증은 합산할 수 있지만, 서로 다른 시장에서 발생한 영수증은 합산 대상이 아니다.

환급을 받으려면 행사 참여 점포에서 발급한 카드 영수증이나 현금 영수증을 지참해 각 시장에 마련된 환급 장소를 방문하면 된다. 참여 점포에는 환급 행사 참여 스티커가 부착돼 이용객이 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

환급 대상은 전통시장 내 도소매업과 음식점업 참여 점포에서 구매한 품목 전반이다. 농축수산물 등 특정 품목에 한정하지 않고 다양한 품목에 적용되도록 설계했다.

카드·현금 영수증 발급이 가능한 도소매업과 음식점업 점포가 참여하며, 병의원과 약국 등 보건업, 노래연습장·부동산업 등 용역 제공 업종, 유흥·게임·사행성 관련 업종 등은 행사 취지에 맞지 않는 업종으로 분류돼 제외된다.

환급 장소는 부산 지역 16개 구·군 99개 전통시장에 총 85곳이 설치된다. 기본 운영시간은 오전 9시 30분부터 오후 5시까지다. 시장별 영업시간과 이용객 특성을 고려해 일부 시장은 운영시간을 탄력적으로 조정하며 각 시장에 배정된 온누리상품권이 소진되면 해당 시장에서는 행사가 조기 종료될 수 있다.

시는 이용객이 특정 시간대에 몰리는 현상을 줄이기 위해 환급 운영 시작 시간을 예년보다 앞당겨 오전 9시 30분으로 설정하고 현장 운영 인력도 확대 배치한다.

전통시장 소비를 일시적 이벤트에 그치지 않게 하기 위해 오는 11월 소비 진작 시기에 맞춰 환급 규모를 넓힌 추가 온누리상품권 환급 행사를 한 차례 더 진행할 계획이다.

김기환 디지털경제실장은 "이번 환급 행사가 시민에게는 명절 장바구니 부담을 덜어주는 실질적 지원이 되고, 전통시장 상인에게는 방문객과 매출을 늘릴 수 있는 기회가 되기를 기대한다"면서 "환급받은 온누리상품권이 다시 전통시장과 인근 상권에서 사용돼 상인 매출 증가와 상권 활력으로 이어지는 선순환을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com