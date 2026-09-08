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부산시, 추석 맞아 전통시장 온누리 환급 지원…98개 시장 2만 원 한도

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AI 핵심 요약

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  • 부산시가 11일부터 12일까지 전통시장 환급 행사를 했다
  • 99개 시장서 4만 원 이상 사면 온누리상품권을 돌려줬다
  • 시는 11월에도 추가 환급 행사로 소비 진작을 잇겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4만 원 이상 구매 시 1만 원 환급
소비 진작으로 상권 활성화 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 추석 장보는 시민에게 온누리상품권 환급 혜택을 제공하고, 이를 전통시장 재소비로 연결해 지역 상권에 숨을 불어넣는 이틀간 환급 행사를 준비했다.

시는 부산시상인연합회와 함께 오는 11일부터 12일까지 이틀간 부산 지역 99개 전통시장에서 전통시장 소비진작 환급 지원사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

전통시장 소비진작 환급 지원사업 홍보 포스터[사진=부산시] 2026.09.08

행사 참여 점포에서 4만 원 이상 구매하면 1만 원, 7만 원 이상 구매하면 2만 원을 지류 온누리상품권으로 환급한다.

1인당 환급 한도는 행사 기간 최대 2만 원이다. 같은 전통시장 내에서 행사 기간에 발생한 영수증은 합산할 수 있지만, 서로 다른 시장에서 발생한 영수증은 합산 대상이 아니다.

환급을 받으려면 행사 참여 점포에서 발급한 카드 영수증이나 현금 영수증을 지참해 각 시장에 마련된 환급 장소를 방문하면 된다. 참여 점포에는 환급 행사 참여 스티커가 부착돼 이용객이 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

환급 대상은 전통시장 내 도소매업과 음식점업 참여 점포에서 구매한 품목 전반이다. 농축수산물 등 특정 품목에 한정하지 않고 다양한 품목에 적용되도록 설계했다.

카드·현금 영수증 발급이 가능한 도소매업과 음식점업 점포가 참여하며, 병의원과 약국 등 보건업, 노래연습장·부동산업 등 용역 제공 업종, 유흥·게임·사행성 관련 업종 등은 행사 취지에 맞지 않는 업종으로 분류돼 제외된다.

환급 장소는 부산 지역 16개 구·군 99개 전통시장에 총 85곳이 설치된다. 기본 운영시간은 오전 9시 30분부터 오후 5시까지다. 시장별 영업시간과 이용객 특성을 고려해 일부 시장은 운영시간을 탄력적으로 조정하며 각 시장에 배정된 온누리상품권이 소진되면 해당 시장에서는 행사가 조기 종료될 수 있다.

시는 이용객이 특정 시간대에 몰리는 현상을 줄이기 위해 환급 운영 시작 시간을 예년보다 앞당겨 오전 9시 30분으로 설정하고 현장 운영 인력도 확대 배치한다.

전통시장 소비를 일시적 이벤트에 그치지 않게 하기 위해 오는 11월 소비 진작 시기에 맞춰 환급 규모를 넓힌 추가 온누리상품권 환급 행사를 한 차례 더 진행할 계획이다.

김기환 디지털경제실장은 "이번 환급 행사가 시민에게는 명절 장바구니 부담을 덜어주는 실질적 지원이 되고, 전통시장 상인에게는 방문객과 매출을 늘릴 수 있는 기회가 되기를 기대한다"면서 "환급받은 온누리상품권이 다시 전통시장과 인근 상권에서 사용돼 상인 매출 증가와 상권 활력으로 이어지는 선순환을 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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