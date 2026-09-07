'부산고 오타니' 하현승, 5.2이닝 12K 쾌투...한국, 난적 대만에 2-0

아시아청소년야구 B조 오프닝 라운드 1차전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '부산고 오타니' 하현승의 압도적인 역투를 앞세운 18세 이하(U-18) 야구 국가대표팀이 개최국이자 난적인 대만을 완파하며 8년 만의 아시아 정상 탈환을 향해 힘차게 첫발을 내디뎠다.

정윤진 감독(덕수고)이 이끄는 한국은 7일 대만 타이베이 톈무 야구장에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권대회 B조 조별리그 1차전에서 대만을 2-0으로 꺾었다. 조별리그 상대 전적이 슈퍼라운드까지 이어지는 대회 방식상 대만전 1승을 먼저 안고 출발한 한국은 슈퍼라운드 진출 및 우승 경쟁에서 매우 유리한 고지를 점했다.

마운드에서는 선발로 나선 좌완 하현승(부산고)의 피칭이 독보적이었다.오는 21일 열리는 2027 KBO 신인 드래프트 전체 1순위 지명이 유력한 하현승은 시속 150km를 넘나드는 직구와 날카로운 변화구를 앞세워 대만 타선을 요리했다. 5.2이닝 동안 피안타 단 2개만 내주고 삼진을 무려 12개나 솎아내며 무실점 투구를 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하현승. [사진=대한야구소프트볼협회] 2026.09.07 psoq1337@newspim.com

경기 초반은 양 팀 선발의 명품 투수전으로 전개됐다. 대만 선발 류런유 역시 5이닝 동안 안타를 단 하나도 허용하지 않고 삼진 6개를 잡으며 한국 타선을 묶었다. 팽팽하던 0의 균형은 대만 마운드가 교체된 6회초에 무너졌다.

6회초 선두 타자 남현우(서울컨벤션고)가 우전 안타로 포문을 열었다. 한국의 18번째 타석에서 나온 첫 안타였다. 이어 박보승(경남고)의 희생번트와 조희성(유신고)의 중전 2루타가 연달아 터지며 1사 2, 3루 기회를 만들었다. 후속 타자 엄준상(덕수고)의 유격수 땅볼 때 3루 주자 남현우가 슬라이딩으로 홈을 밟아 결승점을 올렸다. 계속된 1사 1, 3루에서는 이호민(경남고)이 우익수 희생플라이를 때려내 2-0으로 달아났다.

하현승이 6회말 2사 1루 투구 수 제한(90개)에 걸려 내려간 뒤 유격수로 뛰던 엄준상이 구원 등판했다. 엄준상은 단 1구 만에 2루수 땅볼을 유도해 이닝을 가볍게 끝냈다. 7회에도 마운드에 오른 엄준상은 선두 타자 안타 허용 후 날카로운 견제로 주자를 지웠고 두 타자 연속 삼진을 솎아내며 경기를 끝냈다.

하현승과 엄준상 단 2명의 투수로 삼진 14개를 합작하며 대만 타선을 3안타 무실점으로 완전 봉쇄한 한국은 8일 싱가포르, 9일 태국을 상대한다.

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