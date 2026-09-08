전국 광역단체장 9월 8일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 12일 곤충산업거점단지 협약식에 참석했다.
- 전국 시도지사들이 이날 아침밥 행사와 협약식 등 일정을 소화했다.
- 부울경 이음프로젝트와 정책협의회가 부산서 잇따라 열렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-강원·춘천 곤충산업거점단지 협약식(09:50 본관 소회의실)
▲신용한 충북지사
-천원의 아침밥 행사(08:30 충북대)
-한국여성농업인 충청북도 대회(19:00 옥천)
▲이원택 전북지사
- 대한민국 전기안전대상 (10:30 더메이호텔)
- 전북은행 'JB희망의공부방' 후원금 기탁식 (15:30회의실)
- 한국쌀전업농 전북특별자치연합회 쌀 기탁식 (16:30 회의실)
▲추경호 대구광역시장
- 확대 간부회의(09:00 동인청사 대회의실)
- 주민참여예산위원회 총회(14:00 산겨겅사 대강당)
- 대구시-신보기금-iM뱅크 보증 협약식914:20 산격청사 대회의실)
- 시장·구청장·군수 정책회의(15:00 산격청사 대회의실)
▲이철우 경북도지사
-국민의힘경상북도 예산정책협의회(07:30 국회 의원회관)
- 2026 경주 글로벌 CEO 정상회담(11:00 서울 신라호텔)
▲박찬대 인천시장
- 2026 인차이나포럼 국제 콘퍼런스 (10:00)
▲전재수 부산시장
- 부울경 광역이음프로젝트 출범식(10:30 벡스코 제2전시장)
- 부울경 광역이음 일자리박람회 개막식(11:20 벡스코 제2전시장)
- 제4회 부울경 정책협의회(13:30 웨스틴조선)
- 2026 PNLG 포럼부산 환영만찬(18:30 파라다이스호텔)
▲박완수 경남지사
경부울 광역이음프로젝트 출범식 및 박람회(10:30 부산 벡스코 제2전시장)
- 제4회 부울경 정책협의회(13:30 웨스틴조선 부산 그랜드볼룸)
▲추미애 도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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