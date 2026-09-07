남자 배구대표, 블로킹 열세로 세계 52위 태국에 또 패배

아시아선수권 조별리그 2차전...조 3위 확보로 8강 진출 확정

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자배구 대표팀이 박기원 감독이 이끄는 태국에 또다시 발목을 잡혔다. 풀세트 접전 끝에 아쉬운 패배를 당했지만 8강 진출은 확정지었다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 대표팀은 7일 일본 후쿠오카현 기타큐슈시립 종합체육관에서 열린 2026 아시아남자배구선수권대회 조별리그 C조 2차전에서 태국에 세트 스코어 2-3(18-25 16-25 25-20 25-21 12-15)으로 졌다. 지난 6월 아시아배구연맹(AVC) 대회에 이어 또 한번 태국에 무릎을 꿇었다. 한국은 세계랭킹 25위, 태국은 52위로 두 팀의 격차는 27계단에 달한다.

블로킹 득점에서 4-13으로 크게 밀렸다. 경기 초반 태국의 귀화 에이스 나파뎃 비니지디의 탄력 넘치는 공격과 차이왓 퉁캄의 외각 포를 막아내지 못했다. 수비와 리시브까지 흔들린 한국은 1, 2세트를 허무하게 내주며 셧아웃 패배 위기에 내몰렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 배구대표팀. [사진=아시아배구연맹] 2026.09.07 psoq1337@newspim.com

3세트부터 반격이 시작됐다. 세터 황승빈과 미들블로커 차영석, 아웃사이드 히터 임성진을 투입하며 분위기를 반전시켰다. 차영석의 속공과 블로킹, 서브 득점을 묶어 3세트를 가져왔다. 4세트에서는 허수봉과 임동혁 '쌍포'의 맹공을 앞세워 25-21로 승리, 경기를 원점으로 돌렸다. 다만 4세트 후반 임동혁이 허리 통증을 호소하며 교체 아웃되는 악재를 맞았다.

마지막 5세트는 시소게임으로 전개됐다. 11-11에서 나파뎃의 서브득점이 나오면서 태국이 12-11로 앞섰고 12-13에서는 임성진의 공격이 코트 밖으로 벗어났다. 이어 허수봉의 공격이 태국 블로킹에 걸리면서 승기를 내줬다.

대만전 승리에 이어 1승 1패(승점 4)를 기록한 한국은 2승(승점 5)을 거둔 태국에 이어 C조 2위를 유지했다. 패배에도 불구하고 최소 조 3위 상위 성적을 확보해 8강 토너먼트 진출을 확정한 한국은 8일 오후 1시 30분 카타르와 조별리그 최종 3차전을 치른다.

이번 대회에서는 각 조 1, 2위와 각 조 3위 가운데 성적이 좋은 2개 팀이 8강에 진출한다. 우승팀에는 2028 LA 올림픽 출전권이 주어지고 1~3위 팀은 2027 국제배구연맹(FIVB) 남자배구 월드컵 출전권을 획득한다.

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