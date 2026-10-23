한미 장병 4100명, 北 장사정포 겨냥 '대화력전' 검증

AI 핵심 요약beta
- 한미 지작사·연지구사는 19일부터 23일까지 대화력전 훈련을 실시했다
- 한미 장병 4100여 명은 북한 장사정포 대응 절차와 타격체계를 숙달했다
- 방공부대는 23일까지 보령에서 실유도탄으로 적 무인기 격추를 훈련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KTSSM·천무·ATACMS 동원… '탐지→타격' 체계 점검
국지방공레이더·C2A·실유도탄 연동, 전 군단 방공단 참가
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한 장사정포를 겨냥한 한미 연합 대화력전 훈련과 적 무인기 격추 실사격이 같은 기간 진행됐다.
지상작전사령부 겸 연합지상군구성군사령부(지작사, 연지구사)는 19일부터 23일까지 2026년 호국훈련과 연계해 '연지구사 대화력전 FTX'와 '방공 유도무기 대공사격' 훈련을 실시했다고 23일 밝혔다.
대화력전 FTX는 20일부터 부대별 주둔지와 작전계획진지, 강원 철원 포병훈련장 등에서 진행됐다. 한미 장병 4100여 명이 참가했다. 연지구사 대화력전 수행본부 통제 아래 지상정보여단·화력여단, 군단급 정보대대·포병여단, 미군 정보·포병 자산으로 구성된 TF부대가 전시 임무 절차를 숙달하는 연례 훈련이다.
감시·탐지 자산으로는 한미 무인기(UAV), 대포병탐지레이더, 적지종심작전팀이 투입됐다. 타격 자산은 한국형전술지대지미사일(KTSSM), K9 자주포, 천무 다연장로켓, MLRS, 에이태큼스(ATACMS), 공군 전투기 등이다.
군은 전면전 상황을 가정해 작전 단계별 진지 점령 절차를 숙달하고, TF 자산을 연동해 표적 획득·탐지에서 전파, 타격으로 이어지는 작전수행체계를 검증했다. TF부대 피습, 통신망 장애 등 돌발 상황 대응 훈련과 함께 진지 구축, 탄약 재보급, 포신·엔진 교체 등 지속지원 훈련도 병행했다.
7군단 7포병여단 김진형 대대장(중령)은 "유사시 수도권 안전을 보장하고 적 장거리화력에 압도적으로 대응할 수 있는 태세를 확립하겠다"고 말했다.
방공 유도무기 대공사격은 19일부터 23일까지 충남 보령 훈련장에서 실시됐다. 지작사 예하 전 군단 방공단과 36·55사단을 비롯해 2작전사령부, 수도방위사령부, 미사일전략사령부, 육군항공사령부, 해군작전사령부, 해병대사령부 방공부대가 참가했다.
훈련은 적 무인기를 묘사한 대공표적기를 국지방공레이더가 실시간 탐지하면 항적 정보가 방공 C2A체계에 표시되고, 부대별 통제소가 비호복합·신궁에 사격 명령을 내려 실유도탄으로 격추하는 순서로 진행됐다. 방공 C2A체계는 군단·사단급 방공무기를 네트워크로 묶은 자동화 지휘통제경보체계다.
2군단 12방공단 양승훈 단장(대령)은 "국지방공레이더와 C2A체계, 유도무기가 연동된 무인기 격추 능력을 다시 한번 확인했다"고 했다.
군은 사격에 앞서 2함대사령부, 32사단, 보령·군산 해양경찰서와 협조해 항행경보 구역 안팎의 해상 소개를 실시했다. 지작사/연지구사는 이달 말 사후검토를 거쳐 보완 사항을 작전계획과 향후 훈련에 반영할 계획이다.
gomsi@newspim.com