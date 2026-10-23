김밥축제와 안전 같이 챙기세요…TS, '오늘도 무사고' 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 한국교통안전공단이 23일부터 사흘간 김천 김밥축제서 캠페인을 진행했다
- 방문객 대상 보행수칙과 운전자 안전수칙을 안내하고 안전체험을 운영했다
- 김천시와 경찰 등 관계기관은 축제장 교통안전문화 확산에 힘썼다
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안전 서약·음주운전 위험 체험
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김천 김밥축제 현장에 온 가족이 참여할 수 있는 교통안전 체험공간이 마련된다.
23일 한국교통안전공단(TS)는 이날부터 25일까지 사흘간 경북 김천종합스포츠타운 주차장에서 범정부 교통안전 캠페인 '오늘도 무사고' 전국 투어를 진행한다고 밝혔다.
'오늘도 무사고'는 국민이 일상에서 안전수칙을 실천하도록 돕는 생활밀착형 캠페인이다. 전국 주요 교통거점과 여행지, 지역축제 등에서 출발부터 귀가까지 사고 없이 하루를 보내자는 메시지를 전달한다.
이번 행사는 김천 김밥축제에 시민과 관광객 수십만 명이 방문할 것으로 예상됨에 따라 마련됐다. 방문객들이 축제를 즐기기 전부터 안전수칙을 익히고 실제 이동 과정에서도 실천하도록 안내하는 데 초점을 맞췄다. 김밥축제는 같은 기간 김천직지문화공원과 사명대사공원, 친환경생태공원 일원에서 열리며 김밥광장과 김밤천국, 이벤트 마당 등의 프로그램을 운영한다.
김천시는 지난해 '오늘도 무사고' 캠페인의 전국 최초 지자체 선도모델인 '제1호 무사고 도시'로 조성됐다. 기차역과 버스정류장 등 교통거점뿐 아니라 도심 전광판과 거리 현수막 등을 활용해 시민들에게 교통안전 수칙을 알리고 있다. 이번 캠페인에는 김천시청과 경북경찰청, 모범운전자연합회 김천지부 등도 참여한다.
공단은 현장에 누구나 참여할 수 있는 안전 서약 코너를 마련하고 축제장에서 지켜야 할 보행수칙을 안내한다. 사람이 많은 곳에서는 뛰지 않고 천천히 걷고, 다른 사람의 이동을 방해하지 않도록 통로를 막지 말아야 한다는 내용이다. 어린이는 보호자와 함께 이동하고 차량이 오가는 구간에서는 반드시 주변을 확인하도록 당부한다.
축제장을 오가는 운전자에게는 안전벨트 착용과 과속운전 금지, 장거리 운전 시 휴식, 운행 전 차량 점검 등 핵심 수칙을 알린다.
방문객이 직접 참여하는 프로그램도 운영한다. '오(5)·늘·도 무(0)·사(4)·고'를 상징하는 5.04초에 맞춰 스톱워치를 멈추는 게임과 음주운전 체험 고글, 고령자 체험키트 등을 활용해 안전에 대한 관심을 높인다.
공단은 앞으로도 유관기관·단체와 함께 매월 KTX역과 지역축제, 마라톤대회 등에서 교통안전문화 확산을 위한 캠페인을 이어갈 계획이다.
정용식 공단 이사장은 "많은 관광객이 찾을 것으로 예상되는 김밥축제에서 시민과 여행객이 안전하게 오고 갈 수 있도록 이번 캠페인을 마련했다"며 "국민 한 분 한 분의 교통안전 실천이 오늘도 무사고로 이어지도록 전국 주요 교통거점에서 안전문화 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.
Q. '오늘도 무사고' 캠페인은 언제, 어디에서 열리나요?
A. 10월 23일부터 25일까지 사흘간 경북 김천종합스포츠타운 주차장에서 열립니다. 김천 김밥축제를 찾는 시민과 관광객이 안전수칙을 익히고 이동 과정에서 실천하도록 마련했습니다.
Q. '오늘도 무사고'는 어떤 캠페인인가요?
A. 출발부터 귀가까지 사고 없이 하루를 보내자는 메시지를 전달하는 범정부 교통안전 캠페인입니다. 주요 교통거점과 여행지, 지역축제 등에서 일상 속 안전수칙 실천을 안내합니다. 김천시는 지난해 전국 최초의 지자체 선도모델인 '제1호 무사고 도시'로 조성됐습니다.
Q. 축제장에서 보행자가 지켜야 할 안전수칙은 무엇인가요?
A. 사람이 많은 곳에서는 뛰지 않고 천천히 걸으며, 다른 사람의 이동을 방해하지 않도록 통로를 막지 않아야 합니다. 어린이는 보호자와 함께 이동하고, 차량이 오가는 구간에서는 반드시 주변을 확인해야 합니다.
Q. 축제장을 오가는 운전자에게는 어떤 수칙을 안내하나요?
A. 안전벨트 착용과 과속운전 금지, 장거리 운전 시 휴식, 운행 전 차량 점검 등 핵심 안전수칙을 안내합니다. 축제를 즐기는 시간뿐 아니라 오가는 과정에서도 사고를 예방하자는 취지입니다.
Q. 방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 있나요?
A. 누구나 참여할 수 있는 안전 서약 코너와 함께 '오늘도 무사고'를 상징하는 5.04초에 맞춰 스톱워치를 멈추는 게임을 운영합니다. 음주운전 체험 고글과 고령자 체험키트를 활용한 프로그램도 마련해 교통안전에 대한 관심을 높입니다.
chulsoofriend@newspim.com