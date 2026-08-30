남자배구, 바레인과 평가전에서 2연승…亞선수권 우승 정조준

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=남자 배구 대표팀(세계랭킹 26위)이 바레인(44위)과 두 차례 평가전에서 완승했다.

한국대표팀은 30일 천안 유관순체육관에서 열린 바레인과 한국-바레인 수교 50주년 기념 대한민국 남자 배구 국가대표팀 평가전 2026 2차전에서 세트 스코어 3-0(26-24 25-16 25-20)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 주장 허수봉이 지난 4일 열린 챔피언결정전 2차전에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.04.09 wcn05002@newspim.com

전날(지난 29일) 3-1 승리를 이끌었던 임동혁(대한항공)과 허수봉(현대캐피탈)이 이날도 각각 13점, 11점을 올리며 맹활약했다. 주전 세터로 나선 한태준(우리카드)은 블로킹 4개를 기록하며 수비에서 우위를 보였다.

한국은 이날 1세트에서 17-21에서 끌려가던 중 최준혁(대한항공)의 중앙 속공과 한태준의 단독 블로킹, 임동혁의 서브 에이스로 3연속 득점에 성공했다. 한 점 차 추격에 나선 한국은 21-23에서는 정한용(대한항공)의 번개 같은 후위 공격과 한태준의 블로킹, 상대 공격 범실로 3연속 득점하면서 역전했다.

경기는 24-24 듀스로 이어졌고, 상대 팀 서브 범실로 25-24를 만들었다. 세트포인트를 잡은 후 이상현(국군체육부대)의 블로킹으로 첫 세트를 가져왔다.

듀스까지 갔던 1세트와 달리 2세트에서 한국은 박창성(OK저축은행), 임재영(대한항공)의 서브 득점을 추가하며 쉽게 승리를 가져왔다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 세터 한태준. [사진 = KOVO] 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

경기는 3세트에서 마무리됐다. 한국은 12-11에서 차영석(KB손해보험)의 쳐내기 공격과 임재영의 서브 에이스로 우위를 점했다. 18-15에선 임재영의 후위 공격과 허수봉의 서브 에이스로 5점 차로 달아나며 바레인의 추격 의지를 꺾었다.

평가전을 마친 대표팀은 일본 후쿠오카로 출국해 다음 달 열리는 아시아선수권대회 준비에 나선다. 아시아선수권대회 우승팀은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권을 획득한다. 1∼3위 팀은 2027 국제배구연맹(FIVB) 남자 배구 월드컵(전 세계선수권) 출전권을 확보한다.

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