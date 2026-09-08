[오늘날씨] 절기상 '백로' 아침 선선…일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 8일 전국 대체로 맑고 아침 선선했다
- 강원·경북 동해안은 늦은 오후 비 시작했다
- 기온은 12~31도, 미세먼지는 좋음 수준이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 절기상 '백로'이자 화요일인 8일은 아침에 선선하고 일교차가 클 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원 내륙은 가끔 구름이 많겠다. 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지는 대체로 흐리겠다.
내일 늦은 오후부터 강원북부 동해안·산지, 밤 부터 그 밖의 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지에는 비 가 시작돼 모레 오후까지 이어지겠다.
예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~40mm, 경북 북부 동해안·북동산지 5~10mm다.
아침 최저기온은 12~21도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.
낮 최고기온은 25~31도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 28도 ▲강릉 27도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 30도 ▲대구 29도 ▲부산 29도 ▲울산 27도 ▲제주 28도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
yuniya@newspim.com