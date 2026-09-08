[오늘날씨] 절기상 '백로' 아침 선선…일교차 커

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 절기상 '백로'이자 화요일인 8일은 아침에 선선하고 일교차가 클 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원 내륙은 가끔 구름이 많겠다. 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지는 대체로 흐리겠다.

화요일인 8일은 전국이 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원 내륙은 가끔 구름이 많겠다. 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지는 대체로 흐리겠다.[사진=뉴스핌DB]

내일 늦은 오후부터 강원북부 동해안·산지, 밤 부터 그 밖의 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지에는 비 가 시작돼 모레 오후까지 이어지겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~40mm, 경북 북부 동해안·북동산지 5~10mm다.

아침 최저기온은 12~21도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲수원 18도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.

낮 최고기온은 25~31도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 28도 ▲강릉 27도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 30도 ▲대구 29도 ▲부산 29도 ▲울산 27도 ▲제주 28도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

yuniya@newspim.com