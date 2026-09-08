풀무원푸드앤컬처, 김포공항 국제선에 '스카이허브라운지' 오픈

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원의 푸드서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처는 김포국제공항 국제선에 위치한 '스카이허브라운지 프리미엄'을 신규 수주해 운영을 시작했다고 8일 밝혔다.

김포국제공항 '스카이허브라운지 프리미엄' 외부 전경. [사진= 풀무원]

이 라운지는 기존 스카이허브라운지 브랜드 중 처음 선보이는 프리미엄 모델로, 휴식과 식사, 업무까지 한 공간에서 이용할 수 있도록 구성했다. 공간은 '퍼블릭 존'과 '비즈니스 존'으로 나뉘며, 비즈니스 존에는 1인 전용석과 PDR(Private Dining Room)을 마련해 브런치, 해물라면, 함박스테이크 등을 제공한다. 퍼블릭 존에서는 풀무원지구식단 두유면 활용 라이브 누들과 '노엣지 피자' 등을 선보인다.

운영 기념으로 방문객에게 '하루귀리'·'하루파로'를 한 달간 무료 제공하며, SNS 이벤트를 통해 양우산·여권 케이스·'리셋 효소' 등을 선착순 증정한다.

이동훈 대표는 "이번 신규 수주를 통해 공항 라운지 운영 역량을 한층 확장하게 됐다"며 "차별화된 공간과 건강한 F&B 콘텐츠로 만족도 높은 경험을 제공하겠다"고 말했다.

풀무원푸드앤컬처는 이번 라운지를 포함해 인천공항, 김해공항 등에서 총 8개 공항 라운지를 운영 중이다.

fineview@newspim.com