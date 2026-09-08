은행 부실채권 8년 만에 최대…'요이땅' AI 권리분석 제공

담보 처분 늘며 부동산 경매 물건 증가

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 금융감독원에 따르면 부실채권은 기업여신 15조2000억원, 가계여신 3조4000억원으로 집계됐다. 이는 8년 만에 최대치다.

대출 원리금 상환이 어려워지면 은행은 담보로 잡은 부동산을 법원 경매를 통해 처분해 채권을 회수한다. 부실채권이 증가함에 따라 담보 처분 과정에서 경매에 나오는 물건도 늘어나는 추세다. 금리가 높은 수준을 유지하는 가운데 상환 부담을 견디지 못한 담보물이 시장에 나오고 있다.

부동산 경매 물건이 늘면 매수자에게는 선택지가 넓어지지만, 권리관계가 복잡한 물건도 포함될 수 있다. 부동산 경매는 낙찰만으로 끝나지 않으며, 대항력 있는 선순위 임차인이 있을 경우 낙찰자가 보증금을 인수해야 한다. 또한 말소되지 않는 선순위 권리가 남으면 낙찰가 외 추가 비용이 발생할 수 있다.

여러 채권이 얽힌 물건은 배당 순위와 인수 권리를 함께 따져봐야 한다. 전문가들은 물량이 늘어난 국면일수록 감정가와 시세, 인수 권리를 종합적으로 확인해 적정 입찰가를 산정해야 한다고 조언한다. 감정가의 절반에 낙찰받더라도 인수 권리를 고려하지 않으면 시세보다 비싸게 매입하는 결과가 될 수 있다.

부동산 경매 AI 권리분석 플랫폼 요이땅은 매각물건명세서, 현황조사서 등을 분석해 인수해야 할 권리, 선순위 임차인의 대항력, 적정 입찰가 범위, 낙찰가율 추이 등을 리포트로 제공한다. 등기부등본 등 추가 확인이 필요한 서류는 AI 상담 서비스 요이봇을 통해 분석받을 수 있다.

요이땅 관계자는 "여러 채권이 얽힌 물건일수록 배당 순위와 인수 권리를 함께 봐야 한다"고 설명했다. 이용자는 물건별 배당 순서와 인수 권리를 미리 파악해 입찰 여부를 결정하는 데 참고할 수 있다.

[이미지=요이땅]

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