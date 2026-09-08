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교육부·EBS '위대한 수업' 시즌6 공개…세계 석학 50명 강연 나선다

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AI 핵심 요약

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  • 교육부와 EBS가 8일 위대한 수업 시즌6 제작발표회를 열고 출연 석학 명단을 공개했다.
  • 시즌6에는 AI와 국제정치, 기초과학, 인문 분야 석학 42명이 참여했다.
  • 강좌는 다음 달 12일부터 EBS 1TV와 K-MOOC로 방송된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노벨상·필즈상 수상자 등 석학 50명 참여
10월 12일부터 EBS 1TV·K-MOOC서 방송

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 국가평생교육진흥원, 한국교육방송공사(EBS)는 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 '위대한 수업 그레이트 마인즈(Great Minds) 시즌6' 제작발표회를 열고 올해 출연 석학 명단과 강좌 운영 계획을 공개했다.

'위대한 수업'은 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 석학강좌 사업으로 교육부와 EBS가 국민의 평생교육 기회 확대를 위해 2021년부터 운영해 온 프로그램이다.

'EBS 위대한 수업 그레이트 마인즈'시즌 6 포스터. [사진=교육부]

국내외 석학과 전문가를 초청해 대중 눈높이에 맞춘 강좌를 제작하고, 방송과 온라인을 통해 무료로 제공한다.

이번 제작발표회에서는 지난 5년간의 운영 성과를 소개하고 올해 전체 출연자 50명 가운데 출연이 확정된 42명의 명단을 발표했다.

행사에는 기초과학 분야 국내 석학인 김영기 미국 시카고대 물리학과 석좌교수와 현택환 서울대 화학생물공학부 석좌교수가 참석했다.

김 교수는 '가장 작은 것들의 우주', 현 교수는 '나노 혁명'을 각각 주제로 강연 내용을 소개하고 참여 석학 및 제작진과 질의응답을 진행했다.

올해 시즌6에는 인공지능(AI), 국제 정치·경제, 기초과학과 첨단기술, 인문·철학·예술 등 분야의 세계적 석학과 기업 연구책임자들이 참여한다.

AI 분야에서는 오픈AI와 마이크로소프트 등 글로벌 AI 기업의 최고연구책임자(CRO)와 수석연구원 등이 AI와 반도체 기술의 미래를 다룬다.

제임스 랜데이 미국 스탠퍼드대 교수와 케빈 제이 미첼 아일랜드 더블린 트리니티 칼리지 교수는 AI 시대의 인간성, 노동, 윤리 문제 등을 주제로 강연한다.

기초과학과 첨단기술 분야에는 노벨상 수상자들이 대거 출연한다. 블랙홀 연구로 노벨물리학상을 받은 라인하르트 겐첼 빈 공과대 교수, 아토초 물리학을 개척한 페렌츠 크라우스 뮌헨대 교수, 금속-유기 골격체 연구에 기여한 오마르 야기 칭화대 교수, 면역 항암치료 연구의 권위자인 혼조 다스쿠 교토대 교수 등이 강연자로 나선다.

사토 테츠야 와세다대 교수는 극초음속 비행 기술을, 이시구로 히로시 오사카대 교수는 휴머노이드 로봇 기술과 인간의 경계를 다룬다.

미켈라 마시미 영국 에든버러대 교수는 과학과 진실을 주제로 강연할 예정이다.

국제 정치·경제 분야에서는 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리, 재닛 옐런 전 미국 재무부 장관, 케네스 로고프 하버드대 석좌교수 등이 세계 정치·경제 흐름을 진단한다.

필리프 아기옹 콜레주 드 프랑스 교수와 볼프강 슈트레크 막스플랑크 사회연구소 명예소장, 필립 판 파레이스 루뱅 카톨릭대 교수 등은 지속 가능한 경제와 분배 문제를 다룬다.

인문·철학·예술 분야에는 프랑스 배우 겸 영화감독 소피 마르소가 출연해 예술과 인생을 이야기한다.

마르틴 슈메딩 라이프치히 음악연극대 교수는 바흐의 생애와 작품을 조명하고 역사학자 피터 프랭코판 옥스퍼드대 교수와 법철학자 브라이언 라이터 시카고대 교수는 인류 역사, 비극의 역사, 니체 철학 등을 주제로 강연한다.

'위대한 수업 그레이트 마인즈' 시즌6 강좌는 다음 달 12일부터 EBS 1TV에서 평일 오후 11시 45분 방송된다. K-MOOC와 EBS 누리집에서도 함께 제공된다.

예혜란 교육부 평생교육지원관은 "AI 대전환 시대를 맞아 인공지능을 이해하고 새로운 시대에 대비하는 석학들의 지혜를 접할 기회를 국민께 드리게 돼 뜻깊다"며 "온라인뿐 아니라 지역사회 대학과 평생학습관 등을 활용해 누구나 급변하는 사회에 필요한 교육을 받을 수 있도록 평생교육 지원을 강화하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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