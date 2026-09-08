강서양천교육지원청, 3개 권역 학부모와 '관계 중심' 학교폭력 예방 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9일 학부모 400여명 대상 연수

박종민 변호사·최재천 교수 강연

"경쟁 넘어 협력으로 나아가도록"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청 산하 강서양천교육지원청은 남부·동작관악교육지원청과 함께 오는 9일 양천구 해누리타운 해누리홀에서 '2026 권역별 학교폭력예방교육 학부모연수'를 연다고 8일 밝혔다.

이번 연수에는 3개 교육지원청 권역 학부모 약 400명이 참여한다. 행사는 '경쟁을 넘어 협력으로'를 주제로 한다. 학교폭력을 처벌과 사안 처리 절차에만 국한하지 않고 학생들이 건강한 관계를 맺는 방법을 배우는 데 초점을 맞췄다.

[AI 일러스트=황혜영]

1부에서는 교육부 고문변호사이자 서울 지역 약 90개 학교의 법률자문을 맡고 있는 박종민 변호사가 '보호자가 알아야 할 학교폭력'을 주제로 강연한다.

박 변호사는 별명 놀림 등 일상에서 발생할 수 있는 사례를 중심으로 학생 간 관계가 학교폭력 성립 여부 판단에 미치는 영향을 설명할 예정이다. 학교폭력의 정의와 사안 처리 절차, 학부모 대응 방법, 법률에 근거한 관계조정 프로그램 등을 판례를 중심으로 안내한다.

2부에서는 최재천 이화여대 명예교수이자 생명다양성재단 이사장이 '호모 사피엔스에서 호모 심비우스로'를 주제로 특강을 한다.

최 교수는 자연에서 살아남은 종은 가장 강한 종이 아니라 함께 살아가는 방식을 익힌 종이었다는 생물학적 관점을 토대로 경쟁 중심 자녀교육의 한계를 짚을 계획이다. 학교폭력 예방 역시 처벌과 규제에만 의존하기보다 협력과 관계 형성의 관점에서 접근해야 한다는 메시지를 전달한다.

'호모 심비우스(Homo symbious)'는 최 교수가 제안한 개념으로 다른 생명체와 인간이 공존하고 인간끼리도 더불어 살아가는 존재를 뜻한다.

강서양천교육지원청은 이번 특강을 통해 학부모들에게 폭력을 피하는 기술을 넘어 함께 살아가는 힘을 길러야 한다는 학교폭력 예방의 방향을 제시할 방침이다.

강서양천교육지원청은 이번 연수를 계기로 학교폭력 예방 교육의 범위를 학교에서 가정으로 넓히고 지역 연계 생활교육 프로그램인 '위해유(WE·해(解)·유(YOU)플러스'와 연계해 회복적 생활교육 문화를 확산할 계획이다.

위해유플러스는 학생·교원·학부모 등이 겪는 문제와 고민을 지역사회가 함께 해결한다는 취지의 생활교육 프로그램이다.

라향숙 강서양천교육지원청 교육장은 "학교폭력 예방의 출발점은 처벌에 대한 두려움이 아니라 서로를 이해하는 힘"이라며 "가정과 학교가 손을 맞잡는 모습을 볼 때 아이들도 손잡는 법을 배운다"고 말했다.

이어 "3개 교육지원청은 경쟁을 넘어 협력으로 나아가는 평화로운 학교공동체를 만드는 데 학부모들이 든든한 동반자가 될 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com