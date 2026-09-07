평택시-민주당 평택시(병) 지역위원회, 지역 현안 집중 논의

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 더불어민주당 평택시(병) 지역위원회(위원장 김현정 국회의원)와 지역 현안 논의를 위한 당정협의회를 개최했다.

7일 시에 따르면 이번 당정협의회는 당과 정이 소통과 협력을 강화해 지역 현안을 함께 풀어가고 시민을 중심에 둔 정책 실행력을 높이기 위해 마련됐다.

평택시-더불어민주당 평택시(병) 지역위원회가 지역 현안 논의를 위한 당정협의회를 개최했다.[사진=평택시]

협의회에는 최원용 시장과 부시장 및 실․국․소장, 더불어민주당 평택시(병) 김현정 국회의원과 지역 도․시의원 등이 참석해 평택지역의 주요 현안과 주민 생활 밀착형 정책과제를 논의했다.

특히 회의에서는 ▲국비 확보 계획 및 도비 삭감 대응 ▲평택~부발 제5차 국가철도망 구축 계획 반영 ▲합정~공도 우회도로 포함 국도 일괄 예비타당성조사 통과 ▲지제역세권 광역교통개선 대책 ▲시청사 이전 대책 ▲소사벌레포츠타운 재구조화 ▲용죽지구 체육시설 건립 ▲모산공원 조성 등이 집중 논의됐다.

시는 현안별로 추진 상황과 필요성을 공유하고 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 대응 방안을 함께 검토하기로 하고 지역 숙원 사업이 제때 추진될 수 있도록 협력하기로 했다.

이에 대해 최원용 시장은 "예산 편성을 앞두고 지역에 꼭 필요한 사업이 추진될 수 있도록, 시민과 현장의 목소리를 전해주시는 의원님들과 운영위원님들께 감사드린다"고 밝혔다. 아울러 "당과 정이 더욱 긴밀히 소통하고 협력해 시민께서 바라고 열망하는 지역의 주요 사업들이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.



김현정 국회의원은 "지역 현안들이 신속히 해결되고 추진될 수 있도록 국회에서도 성심껏 챙기고, 도·시의원님들과 함께 소통하며 협력할 계획"이라며 "시민을 위해 묵묵히 역할을 다해 주시고 계시는 시장님과 평택시 공직자 여러분께 감사의 말씀을 드린다"고 전했다.

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