평택시 소속 사업장 위험성평가 진행…실효성 향상 기대

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 7일부터 오는 10월 16일까지 시 소속 전 현업 사업장을 대상으로 2026년 정기 위험성평가를 실시한다고 밝혔다.

위험성평가는 사업장의 잠재된 유해·위험요인을 파악하고 발생 가능성과 중대성을 평가한 뒤 적합한 대책을 수립·이행하는 절차다.

평택시청 전경.[사진=뉴스핌DB]

이번 평가는 산업재해를 예방하고 안전한 근무환경을 조성하기 위한 것으로 시 소속 현업근로자가 근무하는 128개 사업장을 대상으로 실시된다.

특히 기존 정기 위험성평가 내용에 대한 재평가와 신규 유해·위험요인 발굴·개선, 사업장 방문지도·조언, 중대산업재해 예방 의무 이행 점검 등이 점검된다.

시는 앞서 지난 2일과 4일 평택시청 대회의실과 평택생명농업센터 대회의실에서 관리감독자(팀장) 및 담당 공무원 153명을 대상으로 사전교육을 진행한 바 있다.

시 관계자는 "위험성평가는 사고가 난 뒤 대응하는 것이 아니라 사고가 나기 전에 위험 요소를 찾아 개선하는 예방 중심의 안전관리 수단"이라며 "근로자와 관리자가 함께 참여하는 자율적 안전관리 체계를 구축해 안전한 작업환경을 만들어가겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com