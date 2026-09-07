[핌in현장] 에반, 엔하이픈 탈퇴 후 새출발…"'데스 오브 미'는 나의 자화상"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 엔하이픈 희승이 팀을 탈퇴하고 솔로 아티스트 '에반'으로 본격적인 시작을 알린다.

에반은 7일 서울 동대문구에 위치한 경희대학교 평화의전당에서 미니 1집 '데스 오브 미(DEATH OF ME)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "저 역시도 이번 앨범을 많이 기다렸다. 첫 무대를 선보인다는 것 또한 설레고 기대된다. 부디 많은 분들의 마음에 드는 앨범이 되길 바라는 마음"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 에반. [사진=빌리프랩] 2026.09.07 alice09@newspim.com

앨범 동명 타이틀곡은 새로운 시작점에 선 에반의 강한 의지를 묵직한 팝 R&B 사운드로 풀어낸 곡이다. 에반이 직접 작사와 작곡에 참여해 '아무도 나를 멈출 수 없다'라는 선언과 함께, 스스로를 잃지 않고 앞으로 나아가겠다는 메시지를 전달한다.

이날 에반은 미니 1집에 대해 "지난 6월에 선보인 데뷔 싱글 '라이드 오어 다이(RIDE OR DIE)' 포함해 총 8곡이 수록됐다. 여러 장르의 곡을 모았다. '라이드 오어 다이'는 끝까지 함께 한다는 뜻으로 사용되고 있다. 팬들에게 처음 들려드리는 앨범이라 끝까지 함께 하자는 선물 같은 앨범"이라고 말했다.

이어 "'데스 오브 미'는 음악적인 소멸과 비슷한 개념이다. 저에게 있어서 제 음악이 아티스트로서 사람들에게 닿지 않을 때가 존재의 의미가 없어진다고 생각하고 있다. 그렇게 되지 않기 위한 다짐의 이야기를 풀어냈다"고 설명했다.

에반은 "타이틀곡 '데스 온 미'는 새로운 출발선에 선 저의 강한 의지를 담았다. 디지털 싱글을 준비하면서 음악적 한계에 다다랐던 적이 많았다. 제 다큐멘터리를 참고하면 좋으실 것 같은데, 한계에 도달하지 않겠다는 강한 의지를 담은 노래"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 에반. [사진=빌리프랩] 2026.09.07 alice09@newspim.com

에반은 그룹 엔하이픈으로 데뷔해 본명 '희승'으로 활동했다. 엔하이픈은 '뱀파이어' 세계관으로 국내외에서 큰 사랑을 받으며 활동해 왔으나, 지난 3월 갑작스러운 팀 탈퇴 소식을 전하며 솔로 아티스트로서의 출발을 알렸다.

에반은 "그간 음악을 해오면서 앞으로 어떻게 음악을 들려드려야 할지, 어떤 방식으로 보여드려야 할지 고민이 많았다. 작업한 결과물을 회사 분들과 고민하면서 깊게 이야기를 나눴다. 오랜 고민 끝에 솔로 아티스트로서의 커리어를 걷기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "이게 컴백이기도 하지만, 새로운 출발점이기도 하다. 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같고, 제게 주신 많은 사랑에 답해나갈 수 있도록 음악으로 보여드릴 것"이라고 말했다.

엔하이픈은 올해 1월 미니 7집 '더 신: 배니쉬(THE SIN: VANISH)'로 컴백해 더블 밀리언셀러를 달성했다. 또한 미국 '빌보드 200'에서 2위를 기록하면서 그룹으로서는 최고점을 향해 달리고 있던 차였다. 해당 시점에 에반이 탈퇴를 결정하면서 각종 우려와 비판의 목소리가 쏟아지기도 했다.

이에 에반은 "솔로 전향 과정에 대해서는 많은 분들이 연관이 되어 있어서 말씀드리기 어려운 부분이 있다. 저를 향해 많은 관심과 애정어린 목소리를 주시는 것에 대해 감사하다는 말을 드리고 싶다. 홀로서기 과정에서 깊은 논의를 거쳐서 결정하게 됐지만, 그럼에도 팬들의 서운함과 우려 섞인 말은 깊이 이해하고 있다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 에반. [사진=빌리프랩] 2026.09.07 alice09@newspim.com

이어 "제가 에반라는 아티스트로서 여러 우려와 애정들은 음악과 진정성 있는 행보로 보여드리는 답이자 보답이 되지 않을까 싶다. 더 많은, 멋있고 좋은, 영향력을 선보이는 아티스트가 되도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

에반이 탈퇴 후 엔하이픈은 지난 8월 미니 8집으로 컴백했다. 그리고 해당 앨범으로 이들은 '빌보드 200' 1위를 차지하며 굳건함을 드러냈다. 이 부분에 대해 에반은 "엔하이픈 멤버들이 '빌보드 200' 1위를 했는데, 정말 자랑스럽게 생각한다. 저 또한 앞으로 열심히 하면서 각자의 자리에서 좋은 모습을 보여드리는 게 최선이 아닐까 싶다"고 말했다.

새로운 출발을 시작한 에반은 솔로 아티스트로서의 지향점, 그리고 목표로 "음악으로 위로를 전하는 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 에반. [사진=빌리프랩] 2026.09.07 alice09@newspim.com

에반은 "나름의 큰 목표를 말씀드리자면, 더 크고 많은 무대에 서는 것"이라며 "제 무대를 보여드리면 저와 이야기, 앨범에 관심을 가져주실 거라고 생각한다. 음악으로 사람에게 희망을 주는 것이 궁극적인 목표이다. 지치고 힘든 상황을 마주했을 때, 극복할 수 있는 힘을 제 노래로 드리고 싶다"며 진심을 전했다.

끝으로 에반은 "지난 디지털 싱글 발매 이후 미니앨범을 발표하기까지 굉장히 설레고 기쁜 마음이 크다. 이번 앨범은 제 거울, 혹은 자화상이라고 표현을 할 정도로 제 내면을 많이 담아냈다. 힘든 시간과 그걸 겪어내는 이야기도 있는데, 제 음악이 많은 분들에게 위안이 될 수 있길 바란다"고 전했다.

이날 오후 6시에 발매되는 에반의 미니 1집 '데스 오브 미'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '낫 이너프(Not Enough)', '노이즈(Noise)', '트와일라이트(Twilight)', '이매추어(Immature)', '오브플로우(Overflow)', '고잉 홈(Going Home)', '라이드 오어 다이(Ride or Die)' 까지 총 8곡이 수록된다.

alice09@newspim.com