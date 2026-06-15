에반, 작업실서 꺼낸 진짜 내면…'라이드 오어 다이' 첫 콘셉트 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 가수 에반은 14일 데뷔 싱글 '라이드 오어 다이' 첫 콘셉트 포토를 공개했다
- 아틀리에에서 다양한 감정과 자유로운 포즈로 창작의 순간을 담아 진솔한 매력을 드러냈다
- 22일 발매 싱글에는 얼터너티브 록과 인디팝 신곡 2곡이 수록됐고 에반이 작사·작곡·프로듀싱을 맡았다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 에반(EVAN)이 음악이 탄생하는 가장 사적인 공간에서 자신의 진솔한 감정을 드러냈다.
에반은 지난 14일 오후 공식 SNS를 통해 데뷔 싱글 '라이드 오어 다이(RIDE OR DIE)'의 첫 콘셉트 포토를 공개했다. 아티스트가 머무는 가장 사적인 장소이자 온전한 '나'를 표현하는 공간인 아틀리에(작업실)에서 그의 내면을 포착한 사진이다.
창작의 과정에서 여러 감정이 축적되고 뒤엉키는 순간이 콘셉트 포토에 고스란히 담겼다. 에반은 각종 악기와 음악 장비가 가득한 아틀리에에서 노래를 부르고, 자유롭게 포즈를 취하며 있는 그대로의 매력을 발산한다. 나른한 표정부터 우수에 찬 눈빛까지 다채로운 감정의 결을 꾸밈없이 표현한 모습이 인상적이다.
오는 22일 오후 6시 발매되는 '라이드 오어 다이'는 에반의 내밀한 감성을 드러내는 동시에 앞으로 펼쳐낼 음악 세계를 예고하는 싱글이다. 동명의 타이틀곡 '라이드 오어 다이'는 사랑을 갈구하는 마음을 그린 얼터너티브 록 장르이며, 수록곡 '오버플로우(Overflow)'는 넘쳐흐르는 복잡한 감정을 차분하게 그려낸 인디팝이다. 에반은 두 곡의 작사, 작곡은 물론 프로듀서로 이름을 올렸다.
moonddo00@newspim.com