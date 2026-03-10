엔하이픈, 6인 체제 개편…희승 솔로 활동 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 엔하이픈이 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 6인 멤버 체제로 팀을 개편한다. 희승은 팀에서 독립해 솔로 아티스트로서 활동할 예정이라고 소속사 빌리프랩이 10일 밝혔다.
빌리프랩은 이날 위버스를 통해 "엔하이픈이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 고민하고 논의해왔다"라며 "멤버 각자가 그리는 미래와 팀의 방향성에 대해 깊이 있는 대화를 나눴고, 그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인해 이를 존중하기로 결정했다"라고 설명했다.
아티스트로서 또 다른 성장과 확장, 꿈을 향한 도전이다. 희승은 "수없이 많은 감정을 함께 나눈 멤버들, 그리고 그 빈자리를 언제나 빼곡하게 채워주신 엔진(팬덤명) 덕분에 닿을 수 없을 것만 같던 꿈에 한 걸음씩 다가설 수 있었다"라며 "빠른 시일 내 여러분을 만나기 위해 앨범을 열심히 준비하고 있다. 엔진 여러분의 사랑을 늘 마음속에 새기고 달려가겠다"라고 전했다.
빌리프랩은 "희승이 팀 안에서 본인의 욕심만을 앞세우고 싶지 않아 했고, 다른 멤버들 또한 그런 희승을 배려하는 마음이 컸다"라며 "이를 고려한 회사의 이번 결정은 그룹 엔하이픈과 솔로 아티스트 희승 모두에게 새로운 도약의 기회가 될 것"이라고 기대했다.
엔하이픈은 2020년 11월 데뷔했다. 이들은 지난해 정규 2집 '로맨스 : 언톨드'로 첫 '트리플 밀리언셀러'를 달성했고, 전 세계 67만 6000여 관객을 매료시킨 월드투어 '워크 더 라인'을 성황리에 치렀다. 이러한 성과를 바탕으로 엔하이픈은 'MAMA', '디 어워즈', 'ASEA', '한터뮤직어워즈' 등 주요 시상식에서 총 5개의 대상 트로피를 품에 안았다.
