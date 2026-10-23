[오늘날씨] 아침 최저 3도 '쌀쌀'…낮부터 추위 풀리고 남부·제주 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 23일 아침 기온이 3도까지 떨어진다고 예보했다
- 태풍 참피 영향으로 제주와 남부지방에 비가 내리겠다
- 낮 기온은 18~23도로 오르고 미세먼지는 전국이 좋겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 23일은 아침 기온이 3도까지 떨어지는 가운데 추위는 낮부터 풀릴 전망이다. 30호 태풍 '참피' 영향으로 제주도와 남부지방에서는 비가 내리겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 가끔 구름이 많고 오후부터 제주도, 밤부터 전남권과 경남남해안은 비가 오는 곳이 있겠다.
오는 24일까지 예상 강수량은 광주·전남 5~30mm, 부산·울산경남 5~30mm, 제주도(북부·서부 제외) 30~80mm, 제주도북부·서부 10~40mm 등이다.
아침 최저기온은 3~15도로 예상된다. ▲서울 7도 ▲인천 8도 ▲수원 8도 ▲춘천 4도 ▲강릉 8도 ▲청주 8도 ▲대전 4도 ▲전주 6도 ▲광주 7도 ▲대구 8도 ▲부산 15도 ▲울산 13도 ▲제주 18도다.
낮 최고기온은 18~23도가 전망된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲청주 21도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 23도 ▲대구 21도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com