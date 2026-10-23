신세계그룹, 오늘 임원인사…이마트 대폭 쇄신 전망

AI 핵심 요약beta
- 신세계그룹은 23일 이마트·신세계 부문 정기 임원인사를 단행한다
- 이마트는 한채양 대표 등 임원진을 대폭 교체하며 조직 쇄신에 나선다
- 신세계는 계열분리를 고려해 현 경영진 중심의 연속성을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 23일 정기 임원인사를 단행한다. 정용진 회장이 이끄는 이마트 부문은 임원진을 큰 폭으로 바꾸며 조직 쇄신에 나설 전망이다. 계열분리를 준비 중인 백화점 부문은 경영 연속성을 중시할 것으로 보여 양측의 인사 방향이 갈릴 것이란 관측이다.
유통 업계에 따르면 신세계그룹은 이날 이마트와 ㈜신세계 부문의 2027년 정기 임원인사를 동시에 발표한다. 전날 주요 임원들에게 퇴임 여부를 통보한 것으로 알려졌다.
이마트 부문에서는 1960년대생 임원 상당수가 교체 대상에 오른 것으로 전해졌다. 당초 유임에 무게가 실렸던 한채양 이마트 대표도 퇴임하는 것으로 알려졌다. 한 대표 체제에서 올해 상반기 별도 영업이익은 1719억원으로 전년 동기보다 15.4% 늘었다. 그러나 자회사를 포함한 연결 영업이익은 1353억원으로 25.2% 감소해 본업의 회복세가 전체 실적 개선으로 이어지지는 못했다.
그룹 컨트롤타워인 경영전략실의 인적 변화도 주목된다. 지난 4월부터 비어 있던 경영전략실장 자리는 공석으로 유지하는 것으로 알려졌다. 정 회장의 직접 총괄 체제 아래 신사업 추진에 필요한 기능과 인력을 보강할지가 관전 포인트다. 정 회장은 이번 인사에서 이마트 각자대표로 내정된 뒤 내년 주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이다. 인공지능(AI) 데이터센터와 복합개발 등 신규 투자 영역이 넓어지는 만큼 전략실과 계열사 경영진의 역할도 조정될 가능성이 있다.
실무 임원진들의 교체 폭은 비교적 큰 것으로 전해진다. SSG닷컴에서는 주요 업무를 맡아온 본부장급 인사들이 물러날 것으로 예상된다. 올해 2분기 매출은 전년 동기 대비 11.4% 줄어든 3105억원에 그쳤다. 영업손실은 310억원에서 295억원으로 축소됐으나 매출 감소와 적자가 겹친 상황이다. 이마트와의 사업 연계를 강화하는 과정에서 인적 재편을 통해 수익성 개선에 속도를 낼 것이란 분석이다.
지마켓의 제임스 장 대표와 최훈학 조선호텔앤리조트 대표는 유임 가능성이 높게 점쳐진다. 지마켓은 올해 상반기 사이트 거래액이 전년 동기보다 14% 증가하면서 4년 만에 성장세를 회복했다. 알리바바와 합작한 이후 투자와 협업 성과를 내야 한다는 점도 장 대표의 유임 전망을 뒷받침한다. 알리바바 계열 라자다에서 경력을 쌓은 장 대표를 중심으로 해외 판매망 확대와 기술 협력을 이어갈 것이란 관측이다.
정유경 회장이 이끄는 백화점 부문은 인사 폭이 상대적으로 작을 것으로 예상된다. ㈜신세계는 올해 상반기 연결 영업이익이 3650억원으로 전년 동기보다 75.7% 증가했다. 실적 개선과 주요 개발사업의 연속성을 고려해 박주형 대표에게 다시 힘을 실어줄 가능성이 거론된다. SSG닷컴 지분 정리 등 계열분리 절차가 진행되는 만큼 백화점 부문은 현 경영진을 중심으로 독립경영 기반을 다지는 데 집중할 것으로 보인다.
nrd@newspim.com