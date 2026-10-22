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신세계그룹, 임원인사 카운트다운...대표 유임·전략실 재편 촉각

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AI 핵심 요약

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  • 신세계그룹이 22일 이마트·신세계 대표 유임을 중심으로 정기인사를 추진했다
  • 한채양 대표는 본업 수익성을, 박주형 대표는 백화점 실적을 개선했다
  • 경영전략실 재편과 정용진 회장 복귀에 따른 권한 조정이 핵심 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정용진·정유경 독립경영 정비 시동… 주력사 대표 유임에 무게
경영전략실 공석 장기화....전략실과 전문경영인 간 권한·책임 재정립 촉각

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹의 정기 임원인사가 이달 중 단행될 것이란 전망이 우세한 가운데 한채양 이마트 대표와 박주형 ㈜신세계 대표의 유임 가능성에 무게가 실린다. 

이번 인사의 또 다른 관심사는 경영전략실 재편이다. 경영전략실장 자리가 6개월째 비어 있는 데다 정용진 신세계그룹 회장의 이마트 대표 복귀도 예정돼 있어, 그룹 전략 조직과 전문경영인 간 권한·책임 조정 여부에 관심이 쏠린다.

정용진 신세계그룹 회장(왼쪽)과 정유경 ㈜신세계 회장. [사진=각사 제공]

◆'본업 회복' 한채양·박주형 유임 무게…자회사 성과는 과제
22일 유통업계에 따르면 신세계그룹은 이달 중 정기 임원인사를 단행할 것으로 예상된다. 최근 그룹 인사는 2023년 9월 20일, 2024년 10월 30일, 지난해 9월 26일 등 대체로 9~10월에 집중됐다. 독자 경영 체제를 뒷받침할 조직 정비와 계열사별 성과가 주요 평가 기준이 될 전망이다. 다만 구체적인 발표 일정과 내용은 확정되지 않았다.

두 대표의 재신임이 거론되는 배경에는 본업 실적 회복이 자리한다. 한 대표와 박 대표 모두 2023년 9월 취임 이후 오프라인 점포 경쟁력을 끌어올리는 데 주력해 왔다. 계열분리 국면에서 각 부문의 실적 기반을 다져야 하는 만큼 기존 사업 전략을 이어갈 필요성이 크다는 분석이다.

한 대표는 통합 매입과 점포 재단장, 비용 효율화를 앞세워 이마트 본업의 수익성을 개선했다. 올해 상반기 이마트 별도 기준 영업이익은 1719억원으로 전년 동기보다 15.4% 증가했다. 할인점과 트레이더스, 에브리데이의 매입 역량을 결합해 가격 경쟁력을 높이고 운영 비용을 줄인 효과다.

다만 자회사까지 포함하면 성적표는 달라진다. 같은 기간 연결 영업이익은 1353억원으로 25.2% 감소했다. SCK컴퍼니의 영업이익이 109억원으로 전년 동기보다 645억원 줄었고, SSG닷컴은 514억원의 영업손실을 기록했다. 본업에서 확보한 이익이 연결 실적 개선으로 충분히 이어지지 못한 셈이다.

이에 따라 한 대표가 자리를 지키더라도 자회사 수익성 회복에 대한 요구는 한층 커질 것으로 보인다. 이마트가 제시한 2027년 연결 영업이익 1조원 목표를 달성하려면 할인점 회복세와 함께 주요 자회사의 손익 개선이 뒷받침돼야 해서다.

박 대표는 백화점 본업 경쟁력 강화와 주요 점포 재단장 성과가 유임 근거로 꼽힌다. ㈜신세계의 올해 상반기 연결 영업이익은 3650억원으로 전년 동기 대비 75.7% 늘었다. 신세계인터내셔날과 신세계디에프도 흑자로 돌아서며 백화점 부문의 실적 부담을 덜었다.

특히 1985년 입사 후 주요 유통 사업을 두루 거친 '40년 신세계맨' 박 대표는 현재 신세계와 신세계센트럴시티 대표를 겸직하며 강남점·센트럴시티 통합 운영과 명동타운 등 핵심 공간 혁신 프로젝트를 이끌고 있다. 여기에 서울 서초구 강남 고속버스터미널 일대 14만6000여㎡ 부지를 최고 60층 규모의 초대형 복합단지로 개발하는 프로젝트의 사전협상도 직접 진두지휘 중이다. 대규모 개발 사업을 차질 없이 끌고 가기 위해서는 사업 이해도가 높은 현 경영진의 연속성이 필수적이라는 평가다.

정유경 회장이 이끄는 백화점 부문은 계열분리 이후 독자적인 성장 기반을 확보해야 하는 과제를 안고 있다. 점포별 경쟁력을 높이고 고속터미널 부지 개발 등 핵심 사업을 차질 없이 추진해야 하는 만큼 현 경영진에게 힘을 실어줄 것이란 관측이다.

신세계백화점 본점 전경. [사진=신세계]

◆6개월 공석 전략실 재편 주목…'안정 속 쇄신' 가능성
신세계그룹이 그동안 성과에 따른 신상필벌 원칙을 강조해 온 만큼 계열사별 실적과 수익성 개선 역량이 주요 평가 기준이 될 전망이다. 이에 따라 이번 인사는 주력 계열사 수장의 유임으로 경영 연속성을 확보하면서도 부진 계열사를 중심으로 조직 재편을 도모하는 '안정 속 쇄신'에 무게가 실린다.

두 대표의 거취와 함께 살펴볼 대목은 경영전략실의 위상 변화다. 신세계그룹은 지난 4월 임영록 당시 경영전략실장의 겸직을 해제한 뒤 정 회장을 중심으로 조직을 운영해 왔다. 후임 실장을 선임할 경우 계열사 관리와 투자 조율 기능을 어디까지 맡길지가 핵심이다. 공석 체제를 유지한다면 정 회장의 직접 경영이 한층 강화될 수 있다.

정 회장의 이마트 대표 복귀 계획도 이와 맞물려 있다. 지난 6월 발표한 계획에 따르면 정 회장은 이번 정기인사에서 이마트 각자대표로 내정된 뒤 내년 주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이다. 정 회장의 복귀가 구체화하면 전문경영인과의 업무 영역 조정도 불가피할 전망이다. 전문경영인이 경영 전반을 챙기는 가운데 정 회장은 중장기 전략과 투자 결정 등 사업의 밑그림을 그리는 데 힘을 실을 것으로 관측된다.

주요 계열사 인사는 전면 교체보다 핀셋 조정 가능성이 크다. 그룹 차원에서 주요 계열사 대표를 바꾼 데 이어 수시 인사를 연이어 진행한 만큼, 새로 투입된 경영진에게 사업 재편과 성과 창출의 시간을 줄 수 있다는 관측이다.

실제 신세계그룹은 부실 우려나 경영 현안이 발생한 계열사에 원포인트 수시 인사를 단행해 왔다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 미분양 여파로 재무 건전성 강화가 시급했던 신세계건설에는 강승협 대표를 투입해 자본 확충과 구조조정을 진행해 왔다. 스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니 역시 신동우 대표 체제로 전환해 브랜드 신뢰 회복과 수익성 방어에 박차를 가하는 중이다. 수시 인사를 통해 한차례 구원투수를 투입한 만큼, 정기 인사에서는 이들 계열사의 경영 안정화에 집중할 것이라는 관측이다.

이커머스 계열사인 지마켓의 제임스 장 대표 역시 유임 가능성이 높게 점쳐진다. 지난해 9월 취임 이후 판매자 지원과 회원제 개편을 추진한 결과, 올해 상반기 지마켓 사이트 거래액은 전년 동기보다 14% 증가하며 4년 만에 성장세로 돌아섰다. 고객 1인당 월평균 구매 객단가도 12% 늘었으며, 알리바바 계열 동남아 전자상거래 플랫폼 라자다와 연계한 거래액은 지난해 하반기 대비 102% 급증했다.

알리바바와의 합작사업이 본격적인 실행 단계에 접어들었다는 점도 경영진 유지 가능성을 높인다. 장 대표는 라자다에서 주요 보직을 거친 인사로, 지마켓의 해외 판로 확대와 기술 협력을 직접 이끌어왔다. 합작법인 출범에 따른 투자와 협업을 구체화해야 하는 시점인 만큼 경영진 교체보다는 현 체제에서 사업 안착을 도모할 것이란 관측이 우세하다.

nrd@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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