[오늘의 국감일정] 재경위·교육위·과방위 등 8개 상임위 - 10월 23일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 23일 8개 상임위원회에서 국정감사를 실시했다
- 재정경제기획위·교육위·과방위는 종합감사를 진행했다
- 문체위·농해수위 등 5개 위원회도 기관 감사를 실시했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 23일 재정경제기획위원회와 교육위원회, 과학기술정보방송통신위원회 등 8개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
재정경제기획위는 이날 오전 10시 국회에서 기획예산처와 한국은행, 한국수출입은행, 한국조폐공사, 한국투자공사, 한국재정정보원, 한국원산지정보원, 한국통계정보원, 한국통계진흥원, 한국관세정보원, 한미전략투자공사를 대상으로 종합감사를 진행한다.
교육위는 오전 10시 국회에서 교육부와 국가교육위원회 등 감사대상기관을 상대로 종합감사를 실시한다.
과방위는 오전 10시 국회에서 과학기술정보통신부와 과기정통부 소관 감사대상기관 전체, 원자력안전위원회와 소관 감사대상기관 전체, 우주항공청과 소관 감사대상기관 전체를 대상으로 종합감사를 진행한다.
문화체육관광위원회는 오전 10시 국회에서 문화체육관광부와 국가유산청, 그 소속기관과 공공기관 및 유관기관을 대상으로 종합감사를 실시한다.
농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 국회에서 해양수산부 및 소관기관을 상대로 종합감사를 진행한다.
산업통상자원중소벤처기업위원회는 오전 10시 국회에서 중소벤처기업부와 지식재산처 및 소관기관을 대상으로 종합감사를 실시한다.
기후에너지환경노동위원회는 오전 10시 국회에서 근로복지공단과 한국산업안전보건공단, 한국산업인력공단, 한국장애인고용공단, 한국고용정보원, 학교법인 한국폴리텍, 한국기술교육대학교, 노사발전재단, 건설근로자공제회, 한국사회적기업진흥원, 한국잡월드, 한국고용노동교육원을 감사한다.
국토교통위원회는 오전 10시 국회에서 국토교통부와 행정중심복합도시건설청, 새만금개발청을 대상으로 종합감사를 진행한다.
oneway@newspim.com