[오늘의 국감일정] 법사위·행안위·국토위 등 11개 상임위 - 10월 15일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 15일 법사위 등 11개 상임위에서 국감을 실시했다
- 법사위는 법제처와 군사법원을, 정무위는 금융기관을 감사했다
- 국방위는 광주 공군기지와 장성 상무대를 현장시찰했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 15일 법제사법위원회와 정무위원회, 재정경제기획위원회 등 11개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
법사위는 이날 오전 10시 국회에서 법제처를 대상으로 국감을 진행한다. 오후 2시에는 국방부에서 군사법원을 감사한다.
정무위는 오후 2시 부산국제금융센터에서 한국자산관리공사와 한국주택금융공사, 신용보증기금을 대상으로 국감을 실시한다.
재정경제기획위는 오전 10시 정부대전청사에서 국가데이터처와 관세청, 조달청을 감사한다.
과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 국회에서 정보통신산업진흥원과 소프트웨어정책연구소, 한국인터넷진흥원, 한국방송통신전파진흥원, 한국지능정보사회진흥원, 한국데이터산업진흥원 등 정보통신기술(ICT) 관련 공공기관을 대상으로 국감을 진행한다.
외교통일위원회 미주반은 오전 10시 주상파울루총영사관에서 주상파울루총영사관과 주파라과이대사관, 주볼리비아대사관, 주브라질대사관을 감사한다.
국방위원회는 현장시찰에 나선다. 오전 10시 광주 공군 제1전투비행단을 찾은 뒤 오후 3시 전남 장성 상무대를 시찰한다.
행정안전위원회는 오전 10시 서울시청에서 서울특별시를 대상으로 국감을 실시한다. 시청 감사가 끝난 뒤 서울경찰청에 대한 감사도 진행한다.
문화체육관광위원회는 부산 지역에서 현장시찰을 진행한다. 구체적인 장소와 시간은 미정이다.
산업통상자원중소벤처기업위원회는 오전 10시 국회에서 중소벤처기업진흥공단과 기술보증기금, 소상공인시장진흥공단, 중소기업기술정보진흥원, 신용보증재단중앙회, 창업진흥원, 한국벤처투자, 한국중소벤처기업유통원, 공영홈쇼핑, 중소벤처기업연구원, 장애인기업종합지원센터를 감사한다.
기후에너지환경노동위원회는 오전 10시 국회에서 중앙환경분쟁조정피해구제위원회와 국립환경과학원, 국립생물자원관, 국립환경인재개발원, 화학물질안전원, 국가미세먼지정보센터, 국립야생동물질병관리원, 각 유역·지방환경청과 홍수통제소, 한국수자원공사, 한국환경공단, 국립공원공단 등 환경 분야 소관 기관을 대상으로 국감을 실시한다.
국토교통위원회는 오전 10시 국회에서 한국부동산원과 주택도시보증공사, 제주국제자유도시개발센터, 한국국토정보공사, 한국해외인프라도시개발지원공사, 새만금개발공사, 공간정보품질관리원, 공간정보산업진흥원을 감사한다.
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