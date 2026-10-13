[오늘의 국감일정] 법사위·행안위·재경위 등 12개 상임위 - 10월 13일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 13일 법사위 등 12개 상임위에서 국감을 실시했다
- 법사위는 헌재 사무처와 공수처를 대상으로 감사를 진행했다
- 국세청·고용부·철도공사 등 기관별 국감도 이어졌다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 13일 법제사법위원회와 정무위원회, 재정경제기획위원회 등 12개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
법사위는 이날 오전 10시 국회에서 헌법재판소 사무처와 헌법재판연구원을 대상으로 국감을 진행한다. 오후 2시에는 국회에서 고위공직자범죄수사처에 대한 감사를 실시한다.
정무위는 오전 10시 국회에서 국무조정실과 국무총리비서실, 개인정보보호위원회, 경제·인문사회연구회 및 소관 출연연구기관을 감사한다.
재정경제기획위는 오전 10시 정부세종청사에서 국세청과 서울지방국세청, 중부지방국세청, 인천지방국세청을 대상으로 국감을 실시한다.
과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 국회에서 원자력안전위원회와 우주항공청, 한국원자력안전기술원, 한국원자력통제기술원, 한국원자력안전재단, 한국수력원자력, 국가위성운영센터, 우주환경센터를 감사한다.
외교통일위원회 미주반은 주유엔대표부와 주뉴욕총영사관, 주보스턴총영사관을 대상으로 국감을 진행한다. 감사는 현지시간 오전 10시 주유엔대표부에서 열린다.
국방위원회는 오전 10시 국회에서 방위사업청과 국방과학연구소, 국방기술품질원 및 국방기술진흥연구소를 감사한다.
행정안전위원회는 오전 10시 경기도청에서 경기도를 대상으로 국감을 실시한다. 도청 감사가 끝난 뒤에는 경기남부경찰청에서 경기남부경찰청과 경기북부경찰청을 감사한다.
농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 경남 김해 부경양돈 농협유통센터를 현장 시찰한다.
산업통상자원중소벤처기업위원회는 오전 10시 대전 지식재산처에서 지식재산처와 한국발명진흥회, 한국지식재산연구원, 한국지식재산보호원, 한국특허전략개발원, 한국특허정보원, 한국특허기술진흥원을 대상으로 국감을 진행한다.
보건복지위원회는 오전 10시 국회에서 식품의약품안전처와 식품의약품안전평가원, 서울·부산·경인·대구·광주·대전지방식품의약품안전청, 한국식품안전관리인증원, 한국의약품안전관리원, 식품안전정보원, 한국의료기기안전정보원, 한국마약퇴치운동본부, 한국희귀·필수의약품센터를 감사한다.
기후에너지환경노동위원회는 오전 10시 국회에서 고용노동부를 대상으로 국감을 실시한다.
국토교통위원회는 오전 10시 국회에서 한국철도공사와 국가철도공단, 코레일네트웍스, 코레일유통, 코레일테크를 감사한다.
oneway@newspim.com