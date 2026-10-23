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[금/유가] 후티 반군 사우디 공격에 유가 4% 급등…금값 하락

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  • 국제유가는 23일 사우디 공격으로 공급 차질 우려가 커져 급등했다
  • WTI는 99.47달러, 브렌트유는 113.17달러로 상승했다
  • 금값은 유가발 인플레이션과 금리 인상 우려에 2개월 최저로 하락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 공급 차질 우려에 5개월 만에 최고…아람코 본사 직원 대피
금 선물 2.2%↓…인플레 우려에 12월 美 금리 인상 가능성 78% 반영

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가가 사우디아라비아를 겨냥한 공격으로 중동의 에너지 공급 차질 우려가 커지면서 급등했다. 호르무즈 해협을 통한 원유 수출량이 전쟁 이전 수준을 회복했지만, 이란과 후티 반군의 공격이 이어지면서 지정학적 위험 프리미엄이 유가를 지지했다.

이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 2.32달러(2.4%) 상승한 99.47달러를 기록했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 12월물은 전 거래일보다 배럴당 4.35달러(4.0%) 오른 113.17달러에 마감했다. 브렌트유 종가는 5월 4일 이후 최고치다. 브렌트유는 일주일 사이 세 번째로 기술적 과매수 구간에 진입했다.

사우디에서 인명 피해를 동반한 공격이 잇따르면서 중동의 군사적 긴장이 다시 부각됐다. 사우디 아람코의 샤이바 유전에서는 드론 공격으로 2명이 사망했으나 운영에는 차질이 발생하지 않았다. 다만 로이터통신은 아람코가 다란 본사 직원들에게 대피를 지시했다고 보도했다.

아람코 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

담맘의 킹파드 국제공항을 겨냥한 공격에서도 인명 피해가 발생했다. 예멘 후티 반군은 지난 48시간 동안 사우디의 얀부 항구도 공격했다고 주장했다.

에너지 자문업체 리터부시앤드어소시에이츠는 보고서에서 미국 중간선거 이후 미국과 이스라엘의 대이란 공동 공격 가능성이 거론되는 가운데, 후티 반군의 사우디 기반 시설 추가 공격으로 지정학적 위험 프리미엄이 확대되면서 유가가 반등했다고 분석했다.

이란과 연계된 후티 반군은 홍해 입구의 주요 해상 운송로인 바브엘만데브 해협 방향으로 진격해 왔으며, 예멘 정부를 지원하는 사우디 주도 연합군과 충돌을 이어가고 있다.

미국은 사우디 주재 미국 대사관의 일부 직원과 가족들에게 출국을 지시했다. 미국과 이스라엘이 다음 달 미국 중간선거 이후 이란에 대한 추가 공격 계획을 마련했다는 뉴욕타임스(NYT) 보도까지 나오면서 역내 분쟁 확대 우려가 커졌다.

PVM 오일의 타마스 바르가 애널리스트는 중동의 원유 수출량이 분쟁 이전 수준을 웃돈다는 보도에도 호르무즈 해협의 선박 공격과 사우디 및 석유 기반 시설을 겨냥한 후티 반군의 공격이 공급 우려를 키우고 있다고 지적했다.

CIBC 프라이빗 웰스 그룹의 레베카 바빈 선임 에너지 트레이더는 지속적인 군사 행동과 중간선거 이후 긴장이 재차 고조될 위험이 유가의 하방을 지지하고 있다고 분석했다. 그는 시장이 상승세를 이어가기 어려운 동시에 매도세 역시 확신이 부족한 상황이라고 설명했다.

모간스탠리는 지난주 중동의 원유 수출량을 하루 약 1700만 배럴로 추산했다. 시장조사업체 케이플러에 따르면 이란 전쟁 발발 전 12개월간 중동의 원유 수출량은 하루 평균 약 1800만 배럴이었다.

◆ 리비아 유전 생산 차질…러시아산 에너지 공급도 변수

리비아에서도 원유 생산 차질이 발생했다. 리비아 국영석유공사(NOC) 사장은 하마다 및 타하라 유전에서 자위야 항구로 이어지는 송유관 밸브가 폐쇄돼 두 유전의 생산량이 감소했다고 밝혔다.

미국 정유업체 발레로 에너지는 이날 사상 최대 분기 이익을 발표하며 월가 예상치를 웃돌았다. 이란과 우크라이나 전쟁에 따른 연료 공급 차질이 3분기 정제마진을 끌어올린 것으로 나타났다.

러시아와 우크라이나의 전쟁도 에너지 시장의 변수로 남아 있다. 러시아는 밤사이 키이우에 탄도미사일 공격을 가했고, 우크라이나는 모스크바를 향해 수백 대의 드론을 발사했다.

러시아는 다음 달 미국의 중재로 우크라이나와의 협상을 재개할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 11월 초 협상이 열리기를 희망한다고 말했다.

러시아는 2025년 미국과 사우디에 이어 세계 3위 원유 생산국이었다. 우크라이나 침공 이후 러시아산 에너지의 글로벌 시장 유입을 제한한 제재는 국제유가를 지지해 왔다. 반대로 전쟁 종식 합의로 러시아의 원유 수출이 늘어날 경우 공급 확대 요인으로 작용할 수 있다.

◆ 유가발 인플레 우려에 금값 2개월여 만에 최저

금 가격은 유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 미국의 금리 인상 전망에 밀려 2개월여 만에 최저치로 떨어졌다.

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 2.2% 내린 온스당 4060.40달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 23일 오전 3시 5분 기준 2.4% 하락한 온스당 4041.39달러를 기록했다. 이는 8월 3일 이후 최저치다.

중동의 공급 차질 우려에 유가가 급등한 점이 금값을 압박했다.

하이리지퓨처스의 데이비드 메거 금속 트레이딩 담당 이사는 에너지 가격 상승으로 인플레이션 압력에 대한 우려가 커지고 있다며, 이에 따라 연준이 금리를 계속 인상할 수 있다는 우려도 부각되고 있다고 설명했다.

지난주 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)도 시장 예상보다 높게 나오면서 통화긴축 우려를 키웠다. 연준은 오는 27~28일 열리는 FOMC 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되지만, 시장에서는 이후 금리 인상 가능성에 무게를 싣고 있다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴에 따르면 시장은 12월 금리 인상 가능성을 78%로 반영하고 있다. 오는 29일 발표될 미국의 PCE 물가지수도 향후 금리 경로를 가늠할 주요 지표로 꼽힌다.

인테사 상파올로의 이코노미스트들은 보고서에서 귀금속 시장이 뚜렷한 방향성을 찾기 어려운 가운데 높은 변동성을 이어갈 것으로 전망했다. 글로벌 보석 수요가 급격히 위축되는 상황에서 금값은 향후 몇 분기 동안 온스당 평균 4200달러 부근에서 거래될 수 있다고 내다봤다.

kwonjiun@newspim.com

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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