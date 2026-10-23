[오늘의 국회일정] 국정감사·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 23일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 22일 8개 상임위원회에서 국정감사를 진행했다
- 여야 지도부는 최고위원회의와 국정감사 대책회의를 열었다
- 의원들은 정치·문화·성평등·사회통합 관련 세미나를 개최했다
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◆국정감사
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 본관 430호
10:00 교육위원회 국정감사 / 본관 522호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 본관 534호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 본관 529호
◆의원실 세미나
13:00 장철민 의원실 등, 민주주의와 정당정치의 현재: 유권자 인식과 정치적 동원 / 의원회관 제7간담회의실
13:30 조계원 의원실 등, 2027 문화예술 예산, 확대를 넘어 구조를 말하다 / 의원회관 제9간담회의실
13:30 윤준병 의원실 등, 성평등 정책 거버넌스 구축을 위한 국회 포럼 / 의원회관 제2세미나실
14:00 박상혁 의원실 등, 이민시대의 사회통합과 지방정부의 역할 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 우재준 의원, [독도교육 조례 전국 공동 추진 선언 기자회견]
09:40 박정현 의원, [국가인권위원회 관련 기자회견]
10:00 정혜경 의원, [초광역특구법 노동개악 법안 철회 촉구 기자회견]
10:20 정혜경 의원, [쿠팡CLS 프레시백 업무 관련 기자회견]
10:40 노혜령 진보당 대변인, [한국도로공사 퇴직자 블랙리스트 의혹 기자회견]
13:20 한준호 의원, [더불어민주당 노인위원회 현안 기자회견]
13:40 김희정 의원, [인구전략기본법 전부개정 관련 기자회견]
16:00 김병주 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 K-방위산업지원특별위원회 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 소방 현장 지원 강화를 위한 간담회 / 국회 의원회관 306호
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 종합감사 - 교육위원회 / 국회 본관 522호
13:30 입틀막법 총력투쟁 결의대회 / 국회 의원회관 대회의실
*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 해수부 등 국정감사
13:30 성평등 정책 거버넌스 구축을 위한 포럼 / 국회의원회관 제2세미나실
16:00 홍사훈쑈 출연
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상 일정
*천하람 원내대표
국감 준비
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