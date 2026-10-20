[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -10월 20일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 19일 상임위 전체회의와 국정감사를 전국에서 진행했다
- 김민석 대표는 19일 강릉 ITS 세계총회 전시와 기술시연을 참관했다
- 여야 의원들은 19일 세미나와 기자회견 등 정치 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장님 주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
◆상임위원회
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
◆국정감사
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 광주고등법원
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 대구고등법원
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 본관 430호
10:00 교육위원회 국정감사 / 부산교육청
10:00 교육위원회 국정감사 / 전남광주통합특별시교육청
10:00 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 한국과학기술원
10:00 국방위원회 국정감사 / 계룡대 해군본부
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 충청북도청
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 경상북도청
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
14:00 법제사법위원회 국정감사 / 광주광역공소청
14:00 법제사법위원회 국정감사 / 대구광역공소청
15:00 국방위원회 국정감사 / 계룡대 공군본부
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주토론토총영사관
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주중국대사관
도청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 충청북도경찰청
도청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 경상북도경찰청
◆의원실 세미나
10:00 윤용근 의원실 등, 충남권 국립호국원 설립, 왜 부여인가? / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:40 박충권 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:00 이강일 의원, [제지담합으로 인한 중소인쇄업계 피해구제 촉구 기자회견]
13:40 신장식 의원, [조희대 탄핵추진 더불어민주당과의 연대활동 제안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
15:30 2026 강릉 ITS 세계총회 전시부스 참관 / 강릉스피드스케이팅경기장(강원 강릉시 수리골길 100)
16:20 2026 강릉 ITS 세계총회 기술시연 참관 / 기술시연장(강원 강릉시 수리골길 98)
*한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회 / 전남광주통합특별시교육청
*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 윤용근 의원 주최 <'충남권 국립호국원 설립, 왜 부여인가?' 세미나> / 국회 의원회관 제1소회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30, SBS 라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
10:00, 민생기병대 - 화성 청년창업농 농가 방문 및 간담회 / 화성시 만세구 우정읍 월지동길 10-28
13:40, 조희대 대법원장 탄핵과 사법개혁을 위한 공동행동 제안 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
18:00, JTBC <이가혁의 라이브> 출연
*김준형 원내대표
15:40, 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상 일정
* 천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사/ 계룡대 해군 • 공군본부
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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