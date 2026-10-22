[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 22일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 15일 12개 상임위에서 국정감사를 진행했다.
- 김민석 민주당 대표는 15일 이태원 참사 유가족 대표단을 면담했다.
- 여야 의원들은 석탄발전 폐지와 농촌경제 등 현안을 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 본관 430호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
10:00 국방위원회 국정감사 / 서울 육군사관학교
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 전남광주통합특별시청
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 제주도청
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 본관 534호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 인천국제공항공사
시청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 전남광주통합특별시청
도청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 제주경찰청
◆의원실 세미나
10:00 김주영 의원실 등, 석탄발전 폐지 대응 노동분야 정책 토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 임이자 의원실, 혁명가 박정희 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
09:20 김선교 의원, [농촌경제 파탄 농지 전수조사 관련 기자회견]
09:40 박수영 의원, [미래기금 졸속 독단입법 내부자료 공개 기자회견]
10:20 백승아 의원, [경기도교육청 교권보호단 출범 60일 기자회견]
10:40 정혜경 의원, [삼성중공업 하도급 피해 관련 정부 대응 촉구 기자회견]
11:00 김문수 의원, [혁신도시 내 토지 관련 법 개정 촉구 기자회견]
13:40 신장식 의원, [청년창업농 귀농창업자금 상환기간 연장 관련 기자회견]
14:00 노혜령 진보당 대변인, [초과세수는 불평등 타파에 공공부문 노동자 차별철폐 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
15:00 10.29 이태원 참사 4주기 유가족협의회 대표단 면담 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
- 공개 일정 없음
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
15:30 대한불교 조계종 총무원장 진우 스님 예방 / 한국불교역사문화기념관 4층
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 최고위원회 / 본청 224호
10:00 농식품부 등 국정감사
13:40 청년농 상환피해 관련 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
19:00 <김복동의 희망> 10주년 기념식 / 갤러리 문래
*김준형 원내대표
07:30 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 출연
09:00 최고위원회의 / 본청 224호
12:00 MBC라디오 <손석희의 12시> 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 국회 본청 170호
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사 / 육·해·공군 사관학교, 육군 제5보병사단
chogiza@newspim.com