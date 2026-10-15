[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 15일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 14일 매카시 전 미국 하원의장을 접견했다
- 상임위는 법무·정무·재정 등 국정감사를 진행했다
- 여야 지도부는 회의와 기자회견, 세미나를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 케빈 매카시 前 미국 하원의장 접견 / 의장 접견실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 정무위원회 국정감사 / 부산 국제금융센터
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 정부대전청사
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 서울시청
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 본관 534호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 본관 529호
10:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:30 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
14:00 법제사법위원회 국정감사 / 국방부
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주상파울루총영사관
시청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 서울경찰청
◆의원실 세미나
09:00 백선희 의원실 등, 청년에게 희망이 있는 나라: 한국경제는 성장했는데, 우리는 번영하고 있는가? / 의원회관 제2세미나실
14:00 박은정 의원실, 소년 사법의 미래를 묻고 답하다 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 한·중 의료바이오산업 협력의 과제와 실천 전략 / 의원회관 제8간담회의실
15:00 서왕진 의원실, 2026 백화점·면세점 판매노동자 근무환경 및 건강실태조사 결과 발표 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 서명옥 의원, [소아응급센터 압수수색 관련 대한의사협회장 긴급 기자회견]
09:20 주호영 의원, [부처 이전 관련 기자회견]
10:40 김문수 의원, [이승훈 전국소상공인위원장 출마선언 기자회견]
11:00 김문수 의원, [한동훈 국회의원 자녀 논문표절, 허위 봉사활동 등 입시비리 중수청 고발 기자회견]
14:00 박충권 의원, [이재명 대통령 폭정·폭주 규탄성명 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:30 미즈시마 고이치 주한일본대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 최고위원회 / 본청 224호
19:30 청년위원회 발대식 / 국회의원회관 1세미나실
*김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사 / 재외공관
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 대회의실(국회 본청 170호)
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사 / 공군 제1전투비행단, 상무대
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