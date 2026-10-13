[오늘의 국회일정] 국정감사·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 13일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 12일 법사위 등 13개 상임위에서 국정감사를 진행했다
- 여야 의원들은 북한 도발과 청년 일자리 등 현안 기자회견을 열었다
- 조국혁신당은 용인·안성 반도체 처리수 방류 현장을 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 정부세종청사
10:00 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
10:00 국방위원회 국정감사 / 본관 419호
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 경기도청
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 대전 지식재산처
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 본관 529호
14:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주유엔대표부
도청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 경기도남부경찰청
◆의원실 세미나
13:30 김기웅 의원실, 북한의 지뢰도발 2015, 그리고 2026 / 의원회관 제2세미나실
14:00 문금주 의원실 등, 백남기 농민, 우리에게 무엇을 남겼나? / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 노혜령 진보당 대변인, [청년 일자리 정책 관련 기자회견]
09:20 정춘생 의원, [조희대 대법원장 공수처 고발 관련 기자회견]
09:40 주진우 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 권칠승 의원, [경기남부광역철도 제5차 철도망 반영 촉구 기자회견]
14:40 김석기 의원, [국정감사 현안 관련 기자회견]
15:00 김성회 의원, [고양시 AI 허브 유치 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
*한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
통상업무
*정점식 원내대표
통상업무
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:10, 민생기병대 - 용인반도체 처리수 방류지점 시찰 / 용인시 처인구 원삼면 독성리 1159
10:40, 민생기병대 - 고삼저수지 유입지점 시찰 / 안성시 고삼면 삼은리 19-2
11:00, 민생기병대 - 주민(농업인) 간담회 / 고삼면 행정복지센터, 안성시 고삼면 가유리 287-11
*김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사 / 재외공관
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
* 천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사(방위사업청)/국방위원회 전체회의실
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