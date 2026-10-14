[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 13일 국방위 등 상임위 전체회의와 국정감사를 진행했다
- 여야 지도부는 13일 최고위원회의와 정책 아카데미 등에 참석했다
- 의원실은 13일 인권·선거제도·AI금융 관련 토론회를 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
09:00 국방위원회 법률안심사소위원회 / 본관 419호
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
10:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
10:00 교육위원회 국정감사 / 본관 522호
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주포르투갈대사관
현지시각 10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주스리랑카대사관
◆의원실 세미나
07:30 조승환 의원실 등, 굿모닝! 수요 정책 아카데미 2차 / 의원회관 제2세미나실
10:00 서미화 의원실 등, 국가인권위원회 기능회복 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
13:00 우원식 의원실 등, 제6회 홍범도아카데미 포럼 / 의원회관 제2세미나실
13:30 이광희 의원실 등, 지역 사회연대금융 중개기관 육성 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 손솔 의원실 등, 부실 선거 재발 방지를 위한 선거제도 개선 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 박민규 의원실 등, 중소·중견 제조기업 AI 전환 촉진과 생산적 금융지원 / 중소기업중앙회 희망룸
◆소통관 기자회견
09:00 김재원 의원, [국정감사 현안 기자회견]
09:20 이훈기 의원, [쿠팡 개인정보 유출 과징금 불복소송 규탄 기자회견]
09:40 김석기 의원, [현안 기자회견]
10:00 서왕진 의원, [한미 원전 프레임워크 관련 기자회견]
11:00 김선민 의원, [한국인원폭피해자특별법 개정 촉구 기자회견]
14:20 박균택 의원, [한동훈 가족 비리 의혹 관련 검찰 직권남용·직무유기 중수청 고발 기자회견]
14:40 박은정 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
10:00 2026 리스타트 잡페어 / 서울 광화문광장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
07:30 굿모닝 수요 정책 아카데미 / 국회 의원회관 2세미나실
10:00 교육위원회 국정감사 / 국회 본관 522호
14:00 당근위원회 임명장 수여식 및 제1차 회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
*정점식 원내대표
10:00 / 서울 광화문 광장
11:00 국정감사 현안 관련 기자간담회 / 국회 본관 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
10:00 농촌진흥청 등 국정감사
15:00 매불쇼 출연
*김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사 / 재외공관
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
11:00 제62주년 월남전 참전 기념식 / 공군H 3층 그랜드볼룸