[오늘의 국회일정] 국정감사·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 8일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 7일 국정감사와 의원실 행사를 진행했다
- 김민석 대표는 농업현장 방문 뒤 중국대사를 접견했다
- 여야 지도부는 회의와 기자회견으로 현안 대응에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국정감사
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 본관 430호
10:00 국방위원회 국정감사 / 서울 국방부
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 본관 529호
14:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
◆의원실 세미나
13:30 김재섭 의원실 등, 한국경제와 부동산 정책 어디로 가나? / 의원회관 제2소회의실
14:00 김대식 의원실 등, 2026 중도장애인 지원 방안 모색 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 강득구 의원실 등, 서·논술형 평가 확대 방안 모색을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김원이 의원실 등, 전남 서남권의 의료 소외 극복과 국가균형발전을 위한 국회 포럼 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
10:20 오세희 의원, [현안 기자회견]
10:40 박충권 의원, [탈북어민 강제북송 사건 엄벌 촉구 탄원 관련 기자회견]
11:00 박충권 의원, [이재명 대통령 권력사유화 규탄성명 발표 기자회견]
11:20 문정복 의원, [현안 기자회견]
13:20 김원이 의원, [국립의과대학 신설 후보대학 선정 관련 기자회견]
13:40 박주민 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 전화 출연
08:00 수확철 농업 현장 방문 및 농업인 간담회 / 미양면 행정복지센터
14:00 다이빙 주한중국대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
10:30 조선일보 주최 <아이가 행복입니다 시즌9> / 롯데월드타워 시그니엘 76층 그랜드볼룸
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:00 최고위원회의 / 본관 224호
09:30 이주노동자 겨울옷 나눔 캠페인 / 본관 224호
*김준형 원내대표
14:00 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
07:30 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
10:00 국방위원회 국정감사 / 합동참모본부
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