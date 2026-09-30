[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 30일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 3일 본회의 대신 상임위와 세미나를 열었다.
- 민주당은 예산정책협의회와 최고위를, 국민의힘은 현장일정을 소화했다.
- 여야는 농지 전수조사와 AI·경제 현안을 두고 대응에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 제2회 민생입법전략회의 / 의장 집무실(비공개)
13:00 2026 전국장애인부모연대 정책대회 / 코엑스 마곡 로웨스트홀
◆상임위원회
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
10:00 정보위원회 전체회의 / 본관 647호
14:00 재정경제기획위원회 경제재정소위원회 / 본관 431호
14:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
◆의원실 세미나
07:30 윤건영 의원실 등, 랜드 공공정책연구소 낸시 스타우트 부소장 초청 조찬세미나 / 의원회관 제1세미나실
08:30 남인순 의원실, 남인순 국회부의장의 모닝 딥러닝 part4 젠더 / 국회 본청 316호
09:30 곽규택 의원실 등, 집단소송법 제정안의 쟁점과 대안 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 조승래 의원실 등, PBS 폐지 현황 및 과제 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이주희 의원실 등, 공공부문 AI 활용 실태분석과 효율적 AI 경영방안 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 박수민 의원실 등, 수도권주거 혁신포럼 창립총회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 최수진 의원실, 유통·제조 상생을 통한 중소 제조기업 경쟁력 강화 및 글로벌 진출 전략 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 이인선 의원실 등, 인공지능 시대, 대입제도의 방향은? / 국회 본관 228호
10:00 김용태 의원실 등, 탄소중립 성과관리를 위한 기후정책 성과감사 세미나 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 문진석 의원실 등, 한-필리핀 브릿지 토론회 / 국회도서관 소강당
10:30 한기호 의원실 등, 국립산림치유원 철원이 최적지입니다! / 의원회관 제2소회의실
13:00 이정문 의원실 등, 아이돌·연습생 면접조사 결과발표 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
13:30 박성훈 의원실, 금융 AI 시대의 소비자 권리와 금융회사 책임 정책토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 임종득 의원실 등, 국립국악원 분원은 왜! 경북 영주시이어야 하는가? / 의원회관 제2소회의실
14:00 박민규 의원실 등, 자본시장 제도개선: 공시와 디스커버리 / 여의도 한국거래소 홍보관
14:00 김윤 의원실, 중증질환 신약 접근성 확대와 건강보험 재정효율화 전략 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:30 정준호 의원실 등, 제2회 인터넷신문 윤리 정책포럼 / 의원회관 제1세미나실
15:00 박홍배 의원실 등, 고용·산재보험법 국회토론회 / 의원회관 제11간담회의실
15:30 한정애 의원실 등, 2040 대한민국 탈석탄을 위한 정책 및 입법 과제 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 김태규 의원, [주요 현안 기자회견]
10:00 정지은 경제분석국장, [2027년 NABO 경제전망 2026-2030 발표 기자회견]
10:20 우재준 의원, [서울교통공사 무단결근 사태 규탄 기자회견]
10:40 이훈기 의원, [현안 기자회견]
11:00 허성무 의원, [한국지엠 지속가능성 확보를 위한 국정감사 대응 기자회견]
15:00 최수진 의원, [원외당협위원장단, 이재명 정부 안보 파탄 규탄성명 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:10 을지로위원회 상생 꽃 달기 / 국회 본관 당대표회의실
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 2026 제주 예산정책협의회 / 국회 의원회관 306호
14:00 2026 전남광주 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
16:00 2026 대구경북 예산정책협의회 / 국회 본관 당대표회의실
*김민석 당대표
05:00 새벽 민생일정 ⑥ 강서소방서 격려 방문 / 강서소방서
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
*한병도 원내대표
10:00 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
07:30 여의도연구원 주최, 굿모닝 수요 정책 아카데미 / 국회 의원회관 2세미나실
11:40 농민 수탈 농지 전수조사 현장방문 / 충북 충주시 용두동 127-5
14:00 농민 수탈 농지 전수조사 간담회 / 하나로마트 탄금점 3층
*정점식 원내대표
10:00 최수진 의원 주최 유통·제조 상생을 통한 중소 제조기업 경쟁력 강화 및 글로벌 진출 전략 토론회 / 국회 의원회관 제9간담회의실
10:00 수도권 주거혁신 포럼 창립 세미나 / 국회 의원회관 제1세미나실
10:00 정책위·교육위 주최 인공지능 시대, 대입제도의 방향은? 토론회 / 국회 본관 228호
10:00 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
11:00 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 접견 / 국회 본관 원내대표실
14:00 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 출연
10:00 민생기병대 주최, 농지전수조사 긴급 간담회 / 본청 224호
11:00 한국GM 지속가능성 확보를 위한 2026 국정감사 대응 국회 기자회견 / 국회 소통관
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
10:00 수도권주거 혁신포럼 창립총회(이준석·조정훈 공동대표) / 국회의원회관 제1세미나실
*천하람 원내대표
14:00 대호김종서함 진수식 / HD현대중공업 울산조선소