30대 여성 모든 종류 담배 사용 늘어…3050 남성 절반 '비만'

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 30일 2025년 국민건강영양조사 결과를 발표했다.
- 30대 여성을 중심으로 담배 사용이 늘었고 음주·운동은 줄었다.
- 30~50대 남성 비만율은 절반을 넘어 만성질환도 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
담배 사용률, 전년 대비 증가
고위험음주율, 전년 대비 감소
연령 높을수록 사회 지지율↓
여자 비만 유병률도 '증가세'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국내 30대 여성의 모든 종류 담배 사용률이 증가한 반면 30~50대 남성은 2명 중 1명꼴로 비만인 것으로 나타났다.
질병관리청은 30일 우리 국민의 주요 만성질환 유병 및 건강행태에 관한 2025년 국민건강영양조사 주요 결과를 발표했다.
◆ 30대 여성 모든 종류 담배 늘어…고위험음주율, 전년 대비 1%p↓
국민건강영양조사는 '국민건강증진법' 제16조에 근거해 우리 국민의 건강과 영양수준을 파악하기 위해 실시된다. 2025년 조사에서는 사회적 지지, 삶의 만족도, 외로움 등 건강의 사회적 결정요인, 삶의 질과 관련된 문항이 도입됐다.
1세 이상 가구원 약 1만명을 대상으로 건강행태를 조사한 결과, 2024년 대비 담배제품 현재사용률이 소폭 증가했다. 반면 월간폭음률과 유산소 신체활동실천율은 감소했다.
2025년 담배제품 현재사용률은 남자 36.3%, 여자 8.6%로 집계됐다. 2024년과 비교하면 여자가 1.7%포인트(p), 남자가 0.3%p로 여자의 담배제품 현재사용률이 남자보다 증가했다.
일반담배(궐련)의 현재흡연율도 2025년 남자 28%, 여자 5.5%로 2024년 대비 여자에서만 증가했다. 전자담배 현재사용률은 액상형 4.8%, 궐련형 7.3%로 2024년과 유사한 수준이었다.
연령별 담배제품 현재사용률은 남자 20대, 여자 20대, 여자 30대에서 2024년에 비해 증가했다. 특히, 남자 20대는 일반담배와 액상형 전자담배에서 각각 2.6%p, 2%p 증가했고 여자 30대는 모든 종류에서 담배 사용이 증가했다.
2025년 고위험음주율은 12.6%로 2024년 대비 1%p 감소했다. 특히 남자 40대는 7%p로 큰 폭의 감소가 보였다. 월간폭음률도 35.1%로 2024년 대비 남자 1.6%p, 여자 3.9%p 줄었다. 특히 남자 20대(8%p), 여자 20대(6.2%p), 여자 30대(7.3%p) 감소했다.
유산소 신체활동 실천율은 2025년 전체 49.5%로 2024년 대비 남녀 각각 2%p, 3.2%p 감소했다. 특히 남자 20대, 여자 20대, 여자 30대에서 큰 폭으로 감소했다. 근력운동실천율도 2025년 전체 26.4%로 남녀 각각 2.5%p, 1.3%p 줄었다.
◆ 나이들수록 사회적 지지율 낮아…30대 이상 남자, 절반 이상 비만
2025년에 신규 도입된 항목 중 사회적 지지율은 94.5%로 남녀 모두 연령이 높아질수록 낮아지는 경향을 보였다. 20대는 98.6%를 보였지만 70대 이상은 87.8%로 집계됐다.
주관적 삶의 만족도는 6.9점이었다. 만족도가 낮은 분율은 남녀 모두 20·30대와 70대 이상에서 10% 이상으로 다른 연령에 비해 높았다. 외로움 경험률은 남자(5.3%)보다 여자(7.5%)가 높았다. 특히 여자 30대에서 9.7%로 가장 높았다.
사회적 지지율과 주관적 삶의 만족도는 소득 수준이 높을수록 높은 경향을 보였다. 외로움 경험률은 소득 수준이 높을수록 낮은 경향을 보였다.
19세 이상 국민을 대상으로 조사한 만성질환 조사에서는 남자 고혈압·고콜레스테롤혈증 유병률이 증가했다. 여자 비만 유병률도 소폭 늘었다.
2025년 비만 유병률은 남자 49.1%로 2024년에 대비해 0.3%p만 늘었다. 그러나 30대 59%, 40대 53.3%, 50대 54%로 남자 절반 이상이 비만이었다. 2025년 여자 비만 유병률은 28.7%로 2024년 대비 2.5%p 늘었다. 특히 30대(3.7%p), 40대(5.9%p)의 비만율이 늘었다.
2025년 저체중 유병률은 남자 2.4%, 여자 9.5%다. 여자의 경우 20대에서 가장 높았고 남자는 20대(4.9%)와 70대 이상(4.7%)에서 약 5% 수준으로 가장 높았다.
2025년 당뇨병 유병률은 남자 13.1%, 여자 7.6%로 2024년 대비 큰 변화가 없었다. 고혈압 유병률은 남자 28.2%, 여자 17.8%로 각각 1.9%p, 0.1%p 증가했다. 고콜레스테롤혈증 유병률은 2025년 남자 26.1%, 여자 22.4%로 집계됐다. 남자는 2024년과 대비해 2.7%p 늘었으나 여자는 1%p 감소했다.
40세 이상 만성폐쇄성폐질환 유병률은 2025년 남자 16.1%, 여자 5%로 집계됐다. 50세 이상 골다공증 유병률은 남자 3.6%, 여자 21.4%로 집계됐다. 50세 이상을 대상으로 한 골감소증 유병률에서는 남자 36.2%, 여자 58.4%로 2024년과 유사한 수준을 보였다.
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