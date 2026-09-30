30대 여성 모든 종류 담배 사용 늘어…3050 남성 절반 '비만'

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2025 국민건강영양조사 발표

담배 사용률, 전년 대비 증가

고위험음주율, 전년 대비 감소

연령 높을수록 사회 지지율↓

여자 비만 유병률도 '증가세'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국내 30대 여성의 모든 종류 담배 사용률이 증가한 반면 30~50대 남성은 2명 중 1명꼴로 비만인 것으로 나타났다.

질병관리청은 30일 우리 국민의 주요 만성질환 유병 및 건강행태에 관한 2025년 국민건강영양조사 주요 결과를 발표했다.

◆ 30대 여성 모든 종류 담배 늘어…고위험음주율, 전년 대비 1%p↓

국민건강영양조사는 '국민건강증진법' 제16조에 근거해 우리 국민의 건강과 영양수준을 파악하기 위해 실시된다. 2025년 조사에서는 사회적 지지, 삶의 만족도, 외로움 등 건강의 사회적 결정요인, 삶의 질과 관련된 문항이 도입됐다.

2025 국민건강영양조사 [자료=질병관리청]

1세 이상 가구원 약 1만명을 대상으로 건강행태를 조사한 결과, 2024년 대비 담배제품 현재사용률이 소폭 증가했다. 반면 월간폭음률과 유산소 신체활동실천율은 감소했다.

2025년 담배제품 현재사용률은 남자 36.3%, 여자 8.6%로 집계됐다. 2024년과 비교하면 여자가 1.7%포인트(p), 남자가 0.3%p로 여자의 담배제품 현재사용률이 남자보다 증가했다.

일반담배(궐련)의 현재흡연율도 2025년 남자 28%, 여자 5.5%로 2024년 대비 여자에서만 증가했다. 전자담배 현재사용률은 액상형 4.8%, 궐련형 7.3%로 2024년과 유사한 수준이었다.

연령별 담배제품 현재사용률은 남자 20대, 여자 20대, 여자 30대에서 2024년에 비해 증가했다. 특히, 남자 20대는 일반담배와 액상형 전자담배에서 각각 2.6%p, 2%p 증가했고 여자 30대는 모든 종류에서 담배 사용이 증가했다.

2025년 고위험음주율은 12.6%로 2024년 대비 1%p 감소했다. 특히 남자 40대는 7%p로 큰 폭의 감소가 보였다. 월간폭음률도 35.1%로 2024년 대비 남자 1.6%p, 여자 3.9%p 줄었다. 특히 남자 20대(8%p), 여자 20대(6.2%p), 여자 30대(7.3%p) 감소했다.

유산소 신체활동 실천율은 2025년 전체 49.5%로 2024년 대비 남녀 각각 2%p, 3.2%p 감소했다. 특히 남자 20대, 여자 20대, 여자 30대에서 큰 폭으로 감소했다. 근력운동실천율도 2025년 전체 26.4%로 남녀 각각 2.5%p, 1.3%p 줄었다.

◆ 나이들수록 사회적 지지율 낮아…30대 이상 남자, 절반 이상 비만

2025년에 신규 도입된 항목 중 사회적 지지율은 94.5%로 남녀 모두 연령이 높아질수록 낮아지는 경향을 보였다. 20대는 98.6%를 보였지만 70대 이상은 87.8%로 집계됐다.

주관적 삶의 만족도는 6.9점이었다. 만족도가 낮은 분율은 남녀 모두 20·30대와 70대 이상에서 10% 이상으로 다른 연령에 비해 높았다. 외로움 경험률은 남자(5.3%)보다 여자(7.5%)가 높았다. 특히 여자 30대에서 9.7%로 가장 높았다.

사회적 지지율과 주관적 삶의 만족도는 소득 수준이 높을수록 높은 경향을 보였다. 외로움 경험률은 소득 수준이 높을수록 낮은 경향을 보였다.

2025 국민건강영양조사 [자료=질병관리청]

19세 이상 국민을 대상으로 조사한 만성질환 조사에서는 남자 고혈압·고콜레스테롤혈증 유병률이 증가했다. 여자 비만 유병률도 소폭 늘었다.

2025년 비만 유병률은 남자 49.1%로 2024년에 대비해 0.3%p만 늘었다. 그러나 30대 59%, 40대 53.3%, 50대 54%로 남자 절반 이상이 비만이었다. 2025년 여자 비만 유병률은 28.7%로 2024년 대비 2.5%p 늘었다. 특히 30대(3.7%p), 40대(5.9%p)의 비만율이 늘었다.

2025년 저체중 유병률은 남자 2.4%, 여자 9.5%다. 여자의 경우 20대에서 가장 높았고 남자는 20대(4.9%)와 70대 이상(4.7%)에서 약 5% 수준으로 가장 높았다.

2025년 당뇨병 유병률은 남자 13.1%, 여자 7.6%로 2024년 대비 큰 변화가 없었다. 고혈압 유병률은 남자 28.2%, 여자 17.8%로 각각 1.9%p, 0.1%p 증가했다. 고콜레스테롤혈증 유병률은 2025년 남자 26.1%, 여자 22.4%로 집계됐다. 남자는 2024년과 대비해 2.7%p 늘었으나 여자는 1%p 감소했다.

40세 이상 만성폐쇄성폐질환 유병률은 2025년 남자 16.1%, 여자 5%로 집계됐다. 50세 이상 골다공증 유병률은 남자 3.6%, 여자 21.4%로 집계됐다. 50세 이상을 대상으로 한 골감소증 유병률에서는 남자 36.2%, 여자 58.4%로 2024년과 유사한 수준을 보였다.

sdk1991@newspim.com