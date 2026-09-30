트럼프, 백악관 AI 회동 후 "AI 업계 자율 규제 매우 중요"...기존 입장 유지

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 29일 AI CEO들과 회동하고 자율 규제를 강조했다
- 그는 정부 추가 규제보다 업계의 자율 감시와 기존 기관 대응을 중시했다
- 참석 CEO들은 안전 원칙에 합의했고 AI 위험 대응 논의는 계속됐다
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"AI 기업들, 데이터센터 관련 지역사회와 협력할 것"
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 주요 AI 기업 CEO들과 백악관에서 회동한 뒤 인공지능(AI) 개발과 관련해 업계의 "자율 규제(self-regulation)가 매우 중요하다"고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 회동 후 참석한 CEO들과 함께 가진 기자회견에서 이같이 밝혔다.
그는 "오늘 회담은 매우 생산적이고 대단히 우호적이었다"며 "오늘 이 방에 모인 사람들 사이에는 공통된 생각(commonality)이 많았다"고 설명했다.
이어 "한 가지 믿음은 강력한 자율 규제가 있어야 한다는 것"이라며 "법무부와 미국 연방수사국(FBI) 등 기존 기관을 통한 대응도 존재한다. 하지만 자율 규제가 매우 중요하다"고 강조했다.
◆트럼프 "기업들 스스로 AI 안전 문제 관리하고 서로 감시할 수 있어"
트럼프 대통령은 이날 기자회견 후 별도로 기자들과 만난 자리에서도 AI 기업들이 스스로 안전 문제를 관리하고 자율적으로 규율하며(self-policing), 서로 감시하는(group policing) 방식이 가능하다고 말했다.
그는 악의적인 AI 사용자가 나타날 경우 법무부, FBI 등 기존 기관을 통해 대응할 수 있다며 별도의 약 10명 규모 위원회 구성 가능성도 언급했다.
이는 AI 안전을 이유로 개발 속도를 늦추거나 정부 규제를 강화해야 한다는 일각의 주장과 달리, 정부의 추가 규제보다는 업계의 자율 규제를 중시하겠다는 기존 입장을 재확인한 것으로 풀이된다.
트럼프 행정부는 그동안 과도한 규제가 미국의 AI 혁신과 경쟁력을 저해할 수 있다며 AI 개발 속도를 늦추는 규제에 부정적인 입장을 보여왔다.
월스트리트저널(WSJ)은 29일 트럼프 대통령이 백악관 AI 회동 후에도 업계 일각의 경고에도 불구하고 AI에 대한 새로운 강력한 규제보다는 업계의 자율 규제와 법무부·FBI 등 기존 정부 권한을 활용하는 '최소 규제(light-touch)' 전략을 계속 유지했다고 평가했다.
자율 규제와 관련해 마크 저커버그 메타 CEO는 이날 기자들에게 회동에 참석한 기업들이 강력한 내부 통제와 내부 위험 검토, 외부 감사·평가, 감사 결과에 대한 이사회의 독립적 검토 등을 포함하는 안전 원칙과 절차에 합의했다며 이것은 최종적인 제도가 아니라 출발점이라고 강조했다.
◆아모데이 앤스로픽 CEO "AI 위험 대응 방식은 아직 논의 중"
다리오 아모데이 앤스로픽 CEO는 이날 AI가 의료와 기술 등에 엄청난 혜택을 줄 수 있지만 동시에 매우 "현실적인 위험(real risks)"도 있다며 위험 대응 방식은 아직 논의 중이라고 설명했다.
아모데이 CEO는 미국이 AI 경쟁에서 승리하는 것이 중요하지만 대통령과 업계가 협력해 "안전하게 승리해야 한다"고 말했다.
트럼프 대통령은 또한 이날 회동에서 '지역사회' 문제에 대해 논의했다며 "데이터센터와 관련해 이들은 지역사회와 협력할 것"이라고 말했다.
그는 "이들은 지역사회를 만족시키기 위해 노력할 것"이라며 "에너지를 공급하는 일이 될 수도 있고, 교육을 지원하는 일이 될 수도 있으며, 교사들에게 재정적인 도움을 주거나 사람들에게 경제적 지원을 제공하는 일이 될 수도 있다"고 소개했다.
그러면서 "이를 통해 앞으로 데이터센터가 큰 인기를 얻게 될 것"이라며 "이들은 지역사회가 안전하고 행복하기를 원한다"고 강조했다.
이 같은 발언은 최근 미국에서 데이터센터의 전력·용수 사용과 전기요금, 소음, 지역 인프라 부담 등을 둘러싼 논란이 커지는 가운데 나온 것이다.
이날 회동에는 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO, 그렉 브록먼 오픈AI 사장, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO, 마크 저커버그 메타 CEO 등 주요 AI·기술기업 경영진이 참석했다.
smlee@newspim.com