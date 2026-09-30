뉴욕증시, 금리 부담에 소폭 하락…PCE 지표 주목

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕증시는 29일 물가·고용 지표 앞두고 소폭 하락했다.
- 장기 국채금리와 연준 인사 발언이 금리 경로를 둘러싼 경계심을 키웠다.
- 구인·소비신뢰 부진과 유가 하락 속 종목별 희비가 엇갈렸다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 29일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 소폭 하락 마감했다. 물가와 고용 지표 발표를 앞두고 국채금리가 상승세를 이어간 가운데, 투자자들은 미 연방준비제도(Fed) 인사들의 발언에서 금리 경로를 가늠했다.
이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 131.59포인트(0.26%) 내린 5만1349.92에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 12.85포인트(0.17%) 밀린 7670.84, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 22.84포인트(0.09%) 하락한 2만6797.54를 기록했다.
장기 국채금리가 시장을 짓눌렀다. 30년물 금리는 5.6206%까지 올라 2002년 6월 이후 최고치를 기록했다. 벤치마크 10년물 금리도 5.293%까지 올라 2007년 6월 이후 가장 높았다.
다만 장중 고점에서는 물러섰고 단기물 금리는 하락했다. 중동의 원유 수출 회복 조짐에 유가가 내린 데다, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 추가 인상 시점을 정하기 전에 지표를 지켜볼 시간이 있다고 밝히면서다.
마이클 바 연준 이사는 물가를 낮추기 위해 추가 인상이 필요할 것이라고 거듭 경고했다. 그는 디트로이트 행사 사전 배포문에서 "우리는 최대 고용을 뒷받침하는 지속 가능한 성장을 지원하고자 하며, 물가 안정이 그에 결정적"이라고 밝혔다. 오스턴 굴스비 시카고 연은 총재는 물가가 5년 반 동안 목표를 웃도는 상황을 방치하는 것은 "불장난"이라고 표현했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 10월 회의에서 25bp(1bp=0.01%포인트) 이상 인상할 확률은 윌리엄스 총재 발언 이후 51.5%로 낮아졌다. 장중 한때 70%에 육박했던 수치다.
브렌트유는 103달러 아래로 내렸다. 트럼프 행정부가 미국과 이란의 협상 교착 속에 전략비축유 추가 방출을 지시한 영향이다. 달러는 강세를 보였고 유로는 16개월 만의 최저로 떨어졌다.
BMO캐피털마켓의 이언 린젠 전략가는 "중동 분쟁과 그것이 향후 물가에 미칠 영향이 여전히 핵심 거시 서사이며, 당분간 미국 금리의 가격 움직임을 좌우할 가능성이 크다"고 말했다.
지표는 부진했다. 노동부 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 8월 구인 건수는 25만6000건 줄어든 707만9000건으로, 로이터 집계 전망치 722만5000건을 밑돌며 5개월 만의 최저치를 기록했다. 반면 해고는 제한된 수준을 유지했다.
콘퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수는 9월 12년 반 만의 최저로 급락했다. 이란 전쟁과 금리 상승 속에 향후 6개월간 경기와 고용이 나빠질 것으로 보는 시각이 늘었다.
이토로의 브렛 켄웰 전략가는 최근 고용 지표가 채용도 해고도 적은 흐름을 재확인했다고 평가했다. 소비심리에 대해서는 "지속적인 물가와 높은 비용이 가계를 짓누르면서 심리가 수년래 최저 수준에 와 있다"며 "관건은 이것이 실제 소비 둔화로 이어지느냐이고, 실적 시즌이 그 답을 줄 것"이라고 말했다.
잉걸스앤스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "내일 PCE가 중요할 것"이라며 "높은 금리와 휘발유 가격에 소비자들이 압박을 받고 있어, 적어도 소비 관련 종목에서는 매도가 나타나기 시작할 수 있다"고 말했다.
업종별로는 유가 하락에 에너지 업종이 0.89% 내렸다. 유틸리티는 1.14% 상승했다.
종목별로 보면 메타플랫폼스는 3.24% 상승했다. 마벨 테크놀로지의 주가는 4.48% 올랐다. 중고차 판매업체 카맥스는 2분기 이익과 매출이 모두 늘었다고 밝히면서 4.86% 상승했다. 반면 신용평가사 페어아이작은 26.52% 급락했다. 빌 풀티 연방주택금융청(FHFA) 청장이 패니메이와 프레디맥이 단일 가격 체계로 전환할 것이라고 밝히면서다.
mj72284@newspim.com