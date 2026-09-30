[오늘의 정치일정] 9월 30일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 김민석 더불어민주당 대표가 29일 민생·예산 일정에 나섰다
- 국방부 장관은 해군작전사 현장점검을, 대통령은 통상업무를 했다
- 여야 지도부는 농지 전수조사와 예산정책협의 등 현안 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
통상 업무
-2차관
10:00 과학기술관계장관회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 제57회 한민족통일문화제전 시상식 축사 및 시상
<국방부>
-장관
10:20 해군작전사령부 현장점검
-차관
16:30 주택 신속공급 점검회의
<국가보훈부>
-장관
16:00 미국 조지아주 보훈장관 접견
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
05:00 새벽 민생일정 ⑥ 강서소방서 격려 방문(강서소방서, 서울 강서구 양천로 550)
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:10 을지로위원회 상생 꽃 달기(국회 본관 당대표회의실)
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
10:30 2026 더불어민주당 제주 예산정책협의회(국회 의원회관 306호)
14:00 2026 더불어민주당 전남광주 예산정책협의회(국회 본관 당대표회의실)
16:00 2026 더불어민주당 대구경북 예산정책협의회(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:10 을지로위원회 상생 꽃 달기
09:30 최고위원회의
10:00 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
10:30 2026 더불어민주당 제주 예산정책협의회
14:00 2026 더불어민주당 전남광주 예산정책협의회
16:00 2026 더불어민주당 대구경북 예산정책협의회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
07:30 여의도연구원 주최, 굿모닝 수요 정책 아카데미(국회 의원회관 2세미나실)
11:40 농민 수탈 농지 전수조사 현장방문 (충북 충주시 용두동 127-5)
14:00 농민 수탈 농지 전수조사 간담회 (하나로마트 탄금점 3층, 충북 충주시 탄금대로 364)
-정점식 원내대표
10:00 최수진 의원 주최 <유통·제조 상생을 통한 중소 제조기업 경쟁력 강화 및 글로벌 진출 전략 토론회>(국회 의원회관 제9간담회의실)
10:00 수도권 주거혁신 포럼 창립 세미나(국회 의원회관 제1세미나실)
10:00 국민의힘 정책위·교육위 주최 <'인공지능 시대, 대입제도의 방향은?' 토론회>(국회 본관 228호)
10:00 국회 정보위원회 전체회의
11:00 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 접견(국회 본관 원내대표실)
14:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
10:00 수도권주거 혁신포럼 창립총회(국회의원회관 제 1세미나실)
-천하람 원내대표
14:00 대호김종서함 진수식(HD현대중공업 울산조선소, 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30, YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당> 출연
10:00, 민생기병대 주최, '농지전수조사'긴급 간담회(본청 224호)
11:00, 한국GM 지속가능성 확보를 위한 2026 국정감사 대응 국회 기자회견(국회 소통관)
-김준형 원내대표
07:30, 김어준의 뉴스공장 출연