[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 16일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 15일 상임위 국정감사와 전체회의를 진행했다
- 민주당 지도부가 15일 부산 최고위와 부마항쟁 기념식에 참석했다
- 여야 의원들이 15일 기자회견과 정책 세미나를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:30 미국 前 하원의원 방한단 접견 / 국회 접견실
◆상임위원회
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 상암 MBC
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 교육위원회 국정감사 / 본관 522호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 국민건강보험공단
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주독일대사관(현지시각)
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 주인도대사관(현지시각)
14:00 재정경제기획위원회 국정감사 / 한국은행대구경북본부
14:30 재정경제기획위원회 국정감사 / 한국은행전북본부
오후중 과학기술정보방송통신위원회 국정감사 / 본관 627호
◆의원실 세미나
10:00 박해철 의원실 등, 2026 대한민국 직접민주주의 박람회: 100인 저자와 함께하는 '생산시민 민주주의' / 국회도서관 소강당
13:30 문정복 의원실 등, 미래 모빌리티 산업과 규제 / 의원회관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
10:20 김남근 의원, [현안 기자회견]
11:00 서왕진 의원, [한전KPS 하청노동자 직고용 관련 기자회견]
13:40 이양수 의원, [강원도 현안 기자회견]
14:00 김현 의원, [민주파출소 주간브리핑]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 전화 출연
09:50 부산 최고위원회의 / 더불어민주당 부산시당 3층 대회의실
14:00 제47주년 부마민주항쟁 기념식
15:40 북극항로 거점 항만 육성을 위한 부산 항만물류 현장 방문 및 관계자 간담회 / 부산항만공사 항만안내선
*한병도 원내대표
09:50 부산 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회 / 국회 본관 522호
*정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
10:00 농협 등 국정감사
*김준형 원내대표
외교통일위원회 국정감사(재외공관)
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사 / 기아, 육군 제31보병사단, 해군 제3함대사령부
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