[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -10월 19일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 15일 포럼·기념식 참석과 주요 인사 접견을 했다
- 국회 10개 상임위가 전국 각지에서 국정감사를 했다
- 여야 지도부가 최고위원회와 기자회견 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 뉴시스 창간 25주년 기념 포럼 / 더그랜드 롯데 서울 크리스탈볼룸
10:30 국회예산정책처 설립 23주년 기념식 / 국회도서관 대강당
14:00 대한민국교육감협의회 임원단 접견 / 의장 집무실
15:00 한국중견기업연합회 임원단 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 국정감사 / 본관 406호
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 국방위원회 국정감사 / 계룡대 육군본부
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 대구 한국가스공사
10:00 기후에너지환경노동위원회 국정감사 / 본관 622호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 서울특별시청
13:00 국토교통위원회 국정감사 / 경기도청
17:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 연합뉴스사옥
◆의원실 세미나
10:00 김준혁 의원실, 왜! 경인 지역 대학은 늘 소외되는가? / 의원회관 제2소회의실
14:00 서명옥 의원실 등, 중앙차세대여성위원회 임명장 수여식 및 전체회의 / 국회박물관 국회체험관
◆소통관 기자회견
09:20 안상훈 의원 [국민연금 관련 기자회견]
10:00 이주희 의원 [친밀관계폭력처벌법 입법 촉구 기자회견]
10:40 최혁진 의원 [내란범죄의 중수청 1호 수사 지정 및 조희대 대법원장 탄핵 촉구 기자회견]
11:00 정혜경 의원 [대기업은 메가특혜, 소부장은 메가탄압 금속노조 반도체소부장사업장 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
09:50 뉴시스 창사 25주년 포럼 / 더그랜드롯데 서울 크리스탈볼룸
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
08:30 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
14:00 중앙차세대여성위원회 임명장 수여식 및 전체회의 / 국회박물관 2층 국회체험관
*정점식 원내대표
09:00 뉴시스 창사 25주년 기념 포럼 '10년 후 한국' / 더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸
14:00 중앙차세대여성위원회 임명장 수여식 및 전체회의 / 국회박물관 2층 국회체험관
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 현장 최고위원회 / '12·3 계엄 해제' 국회 상징석 앞
10:00 국정감사 / 해양경찰청 등
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 현장감사 / 계룡대 육군본부
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