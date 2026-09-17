[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 17일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 3일 자파로프·라흐몬 대통령 면담과 본회의를 진행했다
- 상임위·의원실 세미나·기자회견이 오전부터 잇따라 열렸다
- 여야 지도부도 회의와 본회의 참석으로 분주한 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 자파로프 키르기스스탄 대통령 면담 / 국회 접견실
13:00 라흐몬 타지키스탄 대통령 면담 / 국회 접견실
14:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
09:30 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
11:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
08:30 남인순 국회부의장의 모닝 딥러닝 part3 국제정세 / 본관 316호
09:30 법률구조재단의 공적 역할 강화와 발전 과제 / 의원회관 제3세미나실
09:30 제5회 벤처·스타트업 성장포럼: 혁신기업 인재 유치 및 지속 성장 전략 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 AX 시대, 지역 주도형 산업혁신 방안 모색 국회 토론회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 대학 학교복합시설, 지역과 대학을 잇다 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 불평등 연속토론회 시즌2: 노동시장과 불평등 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 산업용 전기요금 개편, 철강산업 영향과 과제 / 의원회관 제1세미나실
10:30 K-방산 AX도약을 위한 방산AIDC 민·관·학 협의체 출범식 / 국회도서관 대강당
10:30 사형제도 폐지와 인권적 형벌 / 의원회관 제8간담회의실
10:30 조선·해운산업 탄소중립 전환과 중소선사의 미래를 위한 정책토론회 / 의원회관 제3간담회의실
13:00 삼성전자 사내하도급 노동실태 연구 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 119 소방공무원 현장인력 확대 국회토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 K자형 양극화와 부의 사다리 / 전문건설회관빌딩 마로니에홀
14:00 TVING 티빙 개인정보 유출 피해자 간담회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 국가 지진재난 대응 발전 국회 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 무너지는 군·지역 의료, 군의관·공보의 부족사태 해법은? / 의원회관 제9간담회의실
15:00 AI 대중화 시대 미디어·AI 리터러시 함양 교육 정책연구 및 법안 국회 공청회 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 알고리즘에 갇힌 청소년 사회적·교육적 대안을 찾다 / 의원회관 제2간담회의실
19:00 참정권과 미래 헌법 / 이화여대 인근 스투디아 B
◆소통관 기자회견
09:20 [AI 입법 및 정책과제 제안 기자회견] / 손솔 의원
10:40 [현안 기자회견] / 김민전 의원
11:00 [교육부 세종대 감사결과 공개 및 세종호텔 감사 요구 기자회견] / 김문수 의원
11:20 [정치 현안 기자회견] / 김용민 의원
13:00 [교육기본법 일부개정법률안 발의 기자회견] / 최혁진 의원
13:40 [서민민생대책위원회 기자회견] / 김소희 의원
14:00 [국정기조 전환 촉구 기자회견] / 김종훈 진보당 대표
14:40 [약물낙태 현안 기자회견] / 조배숙 의원
15:00 [양평 공무원 강압수사 의혹 기자회견] / 김선교 의원
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 민티07 출연
10:00 미디어공공성강화TF 1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 청년미래연석회의 1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
14:00 본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:20 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
13:20 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 국회 본관 224호
13:45 호르무즈 파병 반대 개혁진보 4당 피켓팅 / 로텐더홀
14:00 본회의
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회 / 국회 본관 224호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
12:10 MBC라디오 <손석희의 12시> 출연
13:00 타지키스탄 대통령-국회의장 면담 / 본관 316-1호
13:45 호르무즈 파병 반대 개혁진보 4당 피켓팅 / 로텐더홀
14:00 본회의
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
10:00 개혁신당이 다시 살아나기 위해 필요한 첫 번째 쇄신안 발표 / 본청 170호
*천하람 원내대표
07:30 CBS-R <박성태의 뉴스쇼> 출연
14:00 본회의 / 국회 본회의장
chogiza@newspim.com